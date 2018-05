SPEC-05 novi član Corsairove Carbide obitelji

Corsiar je obnovio svoju ponudu računalnih kućišta za igrače iz Carbide serije. Riječ je o novom kućištu naziva Carbide SPEC-05 koje stiže u Mid Tower formatu.

Kao što je vidljivo iz priloženih fotografija sve strane osim jedne bočne (desne) zatvorene su metalnim stranicama. Za ovu jednu Corsiar je odabrao acryl koji daje detaljni uvid u unutrašnjost kućišta, a time i na ugrađene komponente.

Carbide SPEC-05 kućište ima dimenzije od 199 x 433 x 483 milimetara i težinu oko 4 kilograma. Zahvaljujući navedenim dimenzijama ima dovoljno mjesta za ugradnju do pet 120-milimetarskih ventilatora ili do četiri 140-milimetarska ventilatora. Uz samo kućište, Corsair isporučuje kao standardnu opremu jedan 120-milimetarski ventilator s crvenim osvjetljenjem.

Kućište podržava i različite sustave vodenih hlađenja – s prednje strane može se ugraditi radijator od 120 ili 240 milimetara dok sa stražnje strane ima mjesta za samo 120-milimetarski radijator.

Pri kupnji ovog kućišta treba voditi računa o dužini postojećih ili budućih komponenti. Naime, u kućište Carbide SPEC-05 mogu se ugraditi napajanja do dužine od 180 milimetara, procesorski hladnjaci do visine 150 milimetara te grafičke kartice maksimalne dužine do 370 milimetara.

Što se matičnih ploča tiče podržane su matične ploče Mini-ATX, MicroATX i ATX formata. Pored sedam PCI komponenti u kućištu ima i dovoljno mjesta za do dva 2,5-inčna te do tri 3,5-inčna uređaja. Sve tipke i portovi na kućištu su smješteni s gornje strane prednjeg panela.

Corsair kućište cijeni na oko 50 USD i pokriva ga dvogodišnjom garancijom.