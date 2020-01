Acer na CES-u predstavio nove TravelMate, Swift i Spin laptope

Acer je i ove godine jedan od mnogobrojnih izlagača na CES sajmu. Između ostalih uređaja Acer je predstavio i par novih laptopa iz serija TravelMate, Swift i Spin. Unutar svake serije predstavljena su po dva nova modela, a ovisno o seriji i modelu temelje se na desetoj generaciji Intelovih Core procesora (TravelMate P6, TravelMate P2) ili na četvrtoj generaciji AMD-ovih Ryzen procesora.

Laptopi iz serije TravelMate P6 i TravelMate P2 namijenjeni su korisnicima koji će ih često koristiti na putu, izvan udobnih ureda gdje postoji mogućnost oštećenja uslijed pada ili neke druge nezgode. Stoga se Acer pobrinuo da kućišta novih TravelMate P6 i TravelMate P2 serija odgovara propisima vojnog MIL-STD 810G standarda.

TravelMate P6

TravelMate P6 ima kućište napravljeno od legure magnezija i aluminija zbog čega je čvršće i lakše u usporedbi s aluminijskim kućištima iste debljine. Nova TravelMate serija odlikuje se debljinom kućišta od 16,6 milimetara te masom od 1,1 kilograma. Dodatan plus ide i na vrijeme autonomije baterije, koja ovisno o načinu upotrebe laptopa s jednim punjenjem može izdržati i do 23 sata rada, odnosno do puna dva radna dana. Jednom kada je bateriju potrebno ponovno napuniti punjenje se odvija dosta brzo – za manje od 45 minuta bateriju je moguće napuniti do 50% kapaciteta.

Od poslovnog laptopa očekuje se da će ga njegovi korisnici koristiti i za video konferencije. Acer na svojim stranicama navodi kako TravelMate P6 ima četiri mikrofona za tu namjenu te da ih odlikuje kristalno čist zvuk do udaljenosti od dva metra. Ova serija laptopa je i certificirana za Microsoft Teams.

Uz tvorničku podršku za Wi-Fi 6 opcionalno je u ponudi i podrška za eSIM kartice koje omogućavaju spajanje na Internet preko 4G LTE mreža. TravelMate P6 laptope moći će se nabaviti s 14“ i 15“ zaslonima koje je moguće zakrenuti za 180 stupnjeva, u takozvani table mod.

TravelMate P6 serija podržava do 24 GB RAM-a (DDR4), može se opremiti s Nvidijinom GeForce MX250 grafikom, te s do 1 TB podatkovnog prostora (Gen3 x4 PCIe SSD). Za dodatnu sigurnost Acer je uradio poseban poklopac za prekrivanje IR web kamere kada nije u upotrebi te čitač otiska prsta koji je integriran unutar power tipke.

TravelMate P2

TravelMate P2 klasičan je poslovni laptop te nema mogućnost zakretanja zaslona za 180 stupnjeva. Ovaj model dolazi s tvornički ugrađenom podrškom za Wi-Fi 6 i eSIM 4G LTE. Kako se radi o slabijem modelu u odnosu na P6 tako mu i baterija ima manju autonomiju, do 13 sati. Kućište mu je od plastike, ali dovoljno čvrste da udovolji zahtjevima vojnog MIL-STD 810G standarda.

TravelMate P2 podržava do 32 GB RAM-a (DDR4), ima mogućnost ugradnje dva uređaja za pohranu podataka - HDD/SSD do 1 TB te PCIe SSD do 512 GB. Za korisnike kojima je potrebna snažnija grafika od one koja dolazi uz odabrani procesor tu je mogućnost ugradnje Nvidijine GeForce MX230 grafičke kartice. Za razliku od TravelMate P6 modela, TravelMate P2 ima i dodatne portove, primjerice stari D-Sub port.

Na europsko tržište TravelMate P6 stiže tijekom veljače po početnoj cijeni od 1.099 eura, a TravelMate P2 još ovog mjeseca po početnoj cijeni od 599 eura.

Swift 3

Acer je za kućne korisnike pripremio nove laptope iz serije Swift 3. Potencijalni kupci će osim sa Intelovim Core procesorima desete generacije svoj novi laptop moći nabaviti i u konfiguraciji s AMD-ovim Ryzenom, i to onim najnovijim iz serije Ryzen 4000.

Laptopi iz serije Swift 3 imaju metalna kućišta (aluminij) debljine 15,95 milimetara i mase 1,19 kilograma (SF313-52/G), odnosno 1,2 kilograma (SF313-52/G). Kako im oznake u nazivu otkivaju Swift 3 s Intelovim procesorima ima zaslon od 13,5“, a s AMD-ovim nešto veći, 14“ zaslon.

Oba modela podržavaju do 16 GB RAM-a (LPDDR4x), Intelov ima i mogućnost konfiguracije s naprednijom, Nvidijinom grafikom. Deklarirana autonomija baterije je 16 sati. Baterija podržava tehnologiju brzog punjenja pa je unutar 30 minuta moguće bateriju napuniti za do 4 sata rada.

Tipkovnica s osvjetljenjem je odavno standard za ovu seriju, a Acer napominje kako je dodana i podrška za Wake On Voice koja omogućava interakciju korisnika s Cortanom dok se laptop nalazi u Stand by načinu rada. Za povećanu sigurnost tu je i podrška za Windows Hello i čitač otiska prsta. Nova Swift 3 serija također dolazi s tvorničkom podrškom za Wi-Fi 6, ima jedan Thunderbolt 3 port, jedan USB 3.1 Gen2 (Type-A) port te podatkovni prostor do 512 GB (PCIe SSD).

Swift 3 SF313-52/G (Intel) na europsko tržište stiže ovog mjeseca po početnoj cijeni od 699 eura. AMD inačica (SF313-52/G) tijekom ožujka po početnoj cijeni od 599 eura.

Spin

Unutar serije Spin Acer je predstavio novi konvertibilni laptop koji se prema potrebi može koristiti i kao tablet. Shodno tomu, zasloni su osjetljivi na dodir i podržavaju digitalnu olovku (Acer Active Stylus) temeljenu na Wacom AES tehnologiji koja prepoznaje 4.096 razina pritisaka. Unutar serije nalaze se dva modela Spin 3 i Spin 5 koji su opremljeni 14“ FHD i 13,5“ 2K zaslonima.

Spin 3 ima 14“ zaslon omjera stranica 16:9, dok Spin 5 ima 13,5“ zaslon omjera stranica 3:2. Potonji je stoga 18% viši što će se posebno svidjeti korisnicima koji više surfaju Internetom, rade na tekstualnim dokumentima i sličnim poslovima.

Oba modela temelje se isključivo na Intelovim procesorima desete generacije (do Core i7) i podržavaju do 16 GB RAM-a. Po pitanju podatkovnog prostora Acer je odlučio primijeniti isti recept kao i na Swift 3 seriji – Spin 5 se može opremiti s do 1 TB podatkovnog prostora, a Spin 3 umjesto jednog ima dva mjesta za ugradnju SSD-ova.

S jednim punjenjem baterije Spin 5 može raditi do 15 sati, Spin 3 do 12 sati. Oba podržavaju brzo punjenje baterija pa do dodatnih četiri sata rada mogu stići unutar 30 minuta.

Spin 5 ima dva USB-C) porta s podrškom za Thunderbolt 3, a Spin 3 samo jedan. Oba modela imaju po dva USB 3.2 porta, po jedan HDMI port i čitač memorijskih kartica (MicroSD). Za spajanje na bežične mreže koristi se Wi-Fi 6.

Za dobar zvuk proizvođač je oba modela opremio sa stereo zvučnicima i podrškom za Acer True Harmony tehnologiju. Web kamere su im HD kvalitete, a dva mikrofona osiguravaju kristalno čist zvuk prilikom video poziva. I ova Spin serija ima podršku za Wake On Voice.

Acer Spin 5 na europsko tržište stiže tijekom ožujka 2020. godine po početnoj cijeni od 999 eura. Acer Spin 3 bit će dostupan nešto ranije, od veljače 2020. godine po početnoj cijeni od 649 eura.