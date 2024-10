Dell Inspiron 16 Plus ima aluminijsko kućište, Intel Ultra procesore i opciju Nvidia GPU-a

SPECIFIKACIJE – Dell Inspiron 16 Plus (7640) Ekran 16 ” / 2560 x 1600 / IPS / 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 155H (6P+8E+2LP/22 T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4060 Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth Konektori 1 × HDMI 2.1

USB 4 Type C (Thunderbolt 4, power delivery, DisplayPort)

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio

Čitač microSD kartica Masa 1,9 kg Dimenzije 356,78 × 250,60 × 19,90 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 2.349,00 eura

Inspiron serija je više od 25 godina u prodaj i kroz to vrijeme je prošla kroz mnogobrojne izmjene, no i dalje se radi o modelu koji je namijenjen najširem krugu publike, pri čemu je malo veći naglasak na poslovne korisnike što je očito iz marketinških materijala. Slično kao Dell Inspiron 14 Plus, ovaj veći model dolazi s kvalitetnim kućištem, oslanja se na Intel Core Ultra procesore i ima velik raspon dostupnih konfiguracija koje mogu, ali i ne moraju imati dediciranu grafičku karticu.

Dell Inspiron 16 Plus ima uobičajeni dizajn branda, a osim minimalizma odlikuje se aluminijskim kućištem

S dizajnerske strane ima prilično generički izgled. Minimalistički pristup ostavlja samo Dell logo na poklopcu ekrana. Laptop ima aluminijsko kućište i dolazi u tzv. Icy Blue boji, a kako se radi o 16'' dijagonali ekrana cijeli uređaj ima nešto veće dimenzije, dok mu je masa 1,9 kilograma. S obje strane prijenosnika nalaze se veliki otvori za ispuh zraka i nešto manji broj sučelja nego što smo navikli na većim modelima. Dell je ponudio jedan USB C (Thunderbolt 4) koji ima power delivery od 90 W i DisplayPort opciju. Kraj njega se s lijeve strane nalazi HDMI 2.1.

Od sučelja izdvajamo HDMI 2.1 i Thunderbolt 4 koji se nalaze s desne strane, dok su s lijeve smještena dodatna dva USB tipa A, 3,5 mm audio utor te čitač microSD kartica

S desne strane se nalaze dva USB tipa A, 3,5 mm audio otvor te čitač microSD kartica. Kada se otvori, laptop ima pozadinski osvijetljenu tipkovnicu koja nema numerički dio. Radi se o klasičnoj chiclet tipkovnici na koju sada standardno ide Copilot tipka, a zamjerka su stisnute tipke za smjer. Ispod tipkovnice nalazi se razmjerno mali touchpad u odnosu na prostor koji je bio dostupan inženjerima. Iznad tipkovnice nalaze se dva od četiri zvučnika. Treba napomenuti da laptop podržava Dolby Atmos.

Pozadinski osvjetljena tipkovnica je relativno mala za ovoliki laptop, kao i touchpad, a iznad tipkovnice nalaze se zvučnici

Unutar kućišta nalaze se nove komponente, a prije svega se to odnosi na Intel Core Ultra procsore. Ovaj konkretan model dolazi s Ultra 7 155H modelom koji ima šest performance jezgara od ukupno 16. Uz ovaj vrlo sposobni procesor, laptop pokreće 16 GB radne memorije i terabajtni SSD, no dostupne su i druge kombinacije. Najviše se razlikuju modeli s grafičkom karticom koji imaju i nešto promijenjene dimenzije u odnosu na Inspirone s integriranom grafikom. U ovom slučaju je Dell ugradio Nvidia RTX 4060, vrlo sposobnu midrange grafičku karticu koja će omogućiti i ozbiljniji rad te gaming unatoč ograničenom TDP-u u sustavu. Ovaj konkretan model može se naći za 2349 eura, dok početni modeli cijenom idu oko 1500 eura. Dell Inspiron 16 Plus ipak još nije široko dostupan u većini IT trgovina, pa bi mu cijena mogla ići još nešto dolje kada se to dogodi.

Dell je smjestio tanke rubove oko IPS panela dijagonale 16 inča koji ima rezoluciju 2560 x 1600 piksela, svjetlinu od 300 cd/m2 te 120 Hz refresh rate

Ovaj laptop dolazi s IPS ekranom rezolucije 2560 x 1600 piksela i omjerom stranica 16:10. Radi se o panelu sa svjetlinom od 300 cd/m2 i visokom stopom osvježavanja ekrana za ovu kategoriju od 120 Hz. Iznad ekrana nalazi se 1080p web kamera koja nema IR senzor. Za brzi login može se koristiti čitač otiska prsta.