Intel Core i7 i Nvidia GeForce RTX 5060 pogone MSI Katana 17 HX B14Wx laptop koji ima i 240 Hz

Kvalitetni IPS ekran s 240 Hz, snažni Intelov Core i7 procesor i RTX 5060 su glavne komponente gaming serije koja nastoji na nekim drugim stvarima uštedjeti kako bi ponudila nižu cijenu

Bug.hr petak, 9. siječnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – MSI Katana 17 HX B14Wx
Ekran 17,3” / 2560 x 1440 / IPS / 240 Hz
Procesor Intel Core i7-14650HX (8 P, 8 E / 24 Threads)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5060
Memorija 16 GB DDR5
Disk 1TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3
Konektori 1 × HDMI 2.1
3 x USB A
1 x USB C (DisplayPort, power delivery)
3,5-mm audio
Ethernet
Masa 2,7 kg
Dimenzije 398 × 275,6 × 27,8 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 2 godine
Cijena 1.759,00 eura

‎MSI Katana je brend laptopa za igrače koji, kao i većina konkurencije, nastoji ponuditi nešto više uz zadržavanje donekle pristupačne cijene. U ovom slučaju sve su karte bačene na postizanje performansi, a nešto manje na dizajn i materijale u izradi. Nešto su skromnije specifikacije web kamere i očekivali bi više radne memorije.

MSI Katana 17 HX B14Wx ima veliko crno plastično kućište s ponekim gaming elementom u dizajnu
MSI Katana 17 HX B14Wx ima veliko crno plastično kućište s ponekim gaming elementom u dizajnu

Katana dolazi u velikom izdanju, ponajprije zbog dijagonale ekrana od 17,3''. U potpunosti plastično crno kućište ima prepoznatljive elemente gaming dizajna. Najviše je to vidljivo u većim ventilacijskim otvorima straga. Na poklopcu ekrana se nalazi poznati logo zmaja, a na odmorištu za dlanove, gaming namjenu otrkriva tipkovnica koja ima RGB pozadinsko osvjetljenje u četiri zone. Neobično malo prosotra MSI je posvetio tipkovnici, pa je ona dosta odmaknuta od ekrana, ima stisnuti numerički dio, dok su tipke za smjer normalne veličine. Hod tipki je 1,7 mm, a izdvojene su i WASD tipke. Touchpad se po ničemu ne ističe, osim što je za ovako veliki laptop pomalo manjih dimenzija.

IPS ekran s 240 Hz koji uz to pokriva 100% DCI-P3 spektra je jedna od jačih stana laptopa
IPS ekran s 240 Hz koji uz to pokriva 100% DCI-P3 spektra je jedna od jačih stana laptopa

Ekran je jedna od prednosti Katana 17 HX modela i radi se o IPS panelu rezolucije 2560 x 1440 piksela koji ima stopu osvježavanja od 240 Hz. Svjetlina ekrana je 300 cd/m2, a ističe se i pokrivanjem 100% DCI-P3 spektra, pa ovaj prijenosnik može poslužiti i drugim nišama izvan gaming svijeta.

Ipak, ključne komponente nalaze se unutar crnog kućišta. MSI se odlučio za sad skoro dvije godine staru Raptor Lake seriju i snažni, ali vremešni Intel Core i7-14650 HX koji ima 16 jezgri. Zajedno s Nvidia RTX 5060 ponudit će vrlo dobre perfomanse na ovoj rezoluciji i u manje zahtjevnim naslovima poput Counter Strike 2 moći ćete doći do 240 FPS-ova, dok to s karticom srednje klase neće biti lako u noviji i zahtjevnijim igrama, što ne znači da se nećete moći ugodno igrati. Odluka o stavljanju 16 GB radne memorije je malo razočaravajuća, no to je moguće nadograditi, dok je SSD od terabajta standardna veličina za gaming modele.

Tipkovnica nudi RGB pozadinsko osvjetljenje u četiri zone, hod tipki od 1,7 mm i izdvojene WASD te tipke za smjer
Tipkovnica nudi RGB pozadinsko osvjetljenje u četiri zone, hod tipki od 1,7 mm i izdvojene WASD te tipke za smjer

MSI Katana 17 HX B14Wx dolazi s HDMI 2.1, tri USB A i jednim USB C te 3,5 mm audi konektorom, a tu je još i Ethernet. Cijena ovog modela na domaćem je tržištu 1759 eura.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi