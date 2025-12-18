MSI MPG 274URDFW na 27'' dijagonali donosi 4K rezoluciju, mini LED i dual mode način rada

MSI je ponudio IPS gaming monitor s mini LED pozadinskim osvjetljenjem i dual mode načinom koji na nativnoj 4K rezoluciji ima 160 Hz, a na Full HD 320 Hz stopu osvježavanja panela. Uz to, monitor ima visoku svjetlinu koja u HDR-u doseže 1000 cd/m2

SPECIFIKACIJE – MSI MPG 274URDFW E16M Ekran 27'' (3840 x 2160) / 160 Hz (Dual mode- Full HD 320 Hz) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS/ mini LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 400 cd/m2 (HDR 1000 cd/m2) Vrijeme odziva 0,5 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C,

3,5 mm audio

Različite tehnologije prikaza i dalje se bore za primat u domeni računalnih monitora. I dok OLED svojim kvalitetama prikaza, kontrasta i dojma zauzima vrh, zbog visokih cijena nije još uvijek prvi izbor korisnika. Ovaj MSI monitor oslanja se na IPS panel, ali s mini LED pozadinskim osvjetljenjem, pa s visokom svjetlinom donosi neke mogućnosti koje bi mogle privući kupce. Ipak, cijena od 819 eura je već u domeni OLED konkurenata, pa će ovaj zanimljiv monitor imati težak put do srca kupaca unatoč svojim prednostima.

Monitor podražava Microsoft Dynamic Lighting, pa RGB osvjetljenje straga možete sinkronizirati s ostalim svjetlećim uređajima poput gaming periferije

Monitor stoji na metalnoj širokoj bazi i ima plastični stalak, pri čemu MSI kombinira bijelo kućište i bazu s crnim stalkom i okvirima oko ekrana, dok je kao gaming dodatak postavljeno RGB osvjetljenje straga. Vizualno monitor izgleda atraktivno, a ima i vrlo napredne ergonomske mogućnosti, pa je uz podešavanje po visini omogućeno zakretanje, namještanje nagiba i pivot način rada. Na sredini ispod ekrana nalazi se joystick koji služi i kao tipka za paljenje i kao navigacija po OSD izborniku. Straga prema dolje smješteni su svi konektori i u tom segmentu MSI nudi dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB C i 3,5 mm audio konektor.

MSI MPG 274URDFW ima brzi IPS panel, mini LED pozadinsko osvjetljenje i Quantum Dot sloj, te dual način rada sa 160 Hz na 4K i 320 Hz na Full HD rezoluciji

MSI MPG 274URDFW nudi IPS panel koji nativno nema visok kontrast, ali ima dobar prikaz boja i vidljivost iz kutova. Ovaj 4K monitor na 27'' dijagonali dolazi s mini LED pozadinskim osvjetljenjem i 1152 zone lokalnog zatamnjenja što pridonosi boljem kontrastu i prikazu crne, ali i visokoj svjetlini koja ovdje u HDR načinu doseže 1000 cd/m2. Uz to, MSI monitor ima i Quantum Dot sloj za dodatno poboljšan prikaz boja. U tom bi kontekstu monitor mogao poslužiti i profesionalnim korisnicima budući da pokriva 98% DCI-P3, 100% Adobe RGB i preko 100% sRGB spektra. Ipak, zamišljen je kao gaming uređaj i u tu svrhu nudi brzi odziv od ispod milisekunde te 160 Hz stopu osvježavanja panela.

Jedna od istaknutih mogućnosti je Dual Mode koji omogućuje brzo prebacivanje na Full HD način gdje se tada refresh rate penje na 320 Hz. Podržani su naravno AMD FreeSync Premium i kompatibilnost s G-Sync tehnologijom. MSI je omogućio i popularnu veličinu prozora od 24,5'' za kompetitivne igrače, a dolazi i s modom za konzole u kojemu je podržan VRR i ALLM te se može dobiti 4K/120 Hz.