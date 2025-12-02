Nudi li poslovni IPS monitor MSI Pro MP275QPDG sve što treba za ured?

SPECIFIKACIJE – MSI Pro MP275QPDG Ekran 27'' (2560 x 1440) / 100 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS/ LED Kontrast/Svjetlina 1300:1/ 250 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.2a, USB-C,

3,5 mm audio, 4 x USB A, 1 x USB B

I dok MSI dominira u našim člancima s gaming opremom, ovaj proizvođač pokriva i druge niše, pa je tako MSI Pro MP275QPDG primjer poslovnog monitora koji se oslanja na IPS panel, a uz nešto viši refresh rate nudi bogat set opreme poput ugrađene web kamere s mikrofonima, KVM prekidač i velik izbor konektora koji omogućuju napajanje laptopa preko USB C priključka ili spajanje u niz (daisy chain) preko DisplayPort 1.2a izlaza i ulaza. Monitor ima konzervativni dizajn, točno onakav kakav bi očekivali za ured, a cijena na našem tržištu je pomalo i visoka za 1440p IPS monitor sa 100 Hz, no 288 eura donekle opravdavaju ostale poslovne mogućnosti.

MSI Pro MP275QPDG ima klasičan uredski dizajn i naprednu ergonomiju s namještanjem po visini i nagibu, zakretanjem i stavljanjem u pivot položaj

MSI Pro MP275QPDG stiže u crnoj mat izvedbi s plastičnom pravokutnom bazom koja na sebi ima i utor za postavljanje pametnog telefona te širokim stalkom s otvorom za kablove. S tri strane monitor ima vrlo tanki rub, pa je tako prikladan za multi-monitor postavljanje. Na vrhu se nalazi dodatak Full HD web kamere koja ima fizički pokrivač za privatnost. MSI poslovni model ima napredne ergonomske značajke koje uključuju podešavanje po visini i nagibu, a tu su i mogućnost zakretanja lijevo-desno te stavljanja u pivot način.

Više od IPS panela s 1440p rezolucijom i 100 Hz, monitor će privući dodatcima poput web kamere, KVM prekidača i bogatog seta konektora

Za prikaz se brine IPS panel rezolucije 2560 x 1440 piksela i stope osvježavanja od 100 Hz, pa monitor iako nije namijenjen za igranje podržava i Adaptive Sync. Monitor dolazi sa svjetlinom od 250 cd/m2 i pokriva 100% sRGB, dok su Adobe RGB i DCI-P3 vrijednosti zamjetno niže, pa je jasno opredjeljenje prema uredskoj namjeni. MSI navodi kako je ovaj monitor HDR ready, no iako može reproducirati ovakav signal, same mogućnosti panela neće moći pretjerano kvalitetno odraditi u tom kontekstu.

Zato je tu cijeli niz funkcionalnosti za uredsko okruženje, pa osim spomenute ergonomije i integrirane web kamere, MSI nudi KVM prekidač za lako prebacivanje između više izvora slike, sve uz jedan set periferije dakako. Tu je i moguće povezivanje u daisy chain, odnosno jednostavno povezivanje dva monitora za veću radnu površinu pomoću DisplayPort 1.2a ulaza i izlaza s kojima je monitor opremljen. U tom kontekstu dobro će doći i opcije slika u slici i slika kraj slike. Od ostalih konektora ima dva HDMI 2.0 te USB C s 98 W power delivery opcijom što se tiče video konekcija, dok su tu još čak četiri USB A, USB B i 3,5 mm audio priključak. Monitor ima i dva stereo zvučnika po 2 W, a ukupno se radi o vrlo zanimljivom modelu koji bogatim setom opreme i potencijalnih uredskih funkcionalnosti daje više nego što mu bazične specifikacije 1440p IPS monitora kazuju.