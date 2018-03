KDE Slimbook II s Kaby Lake procesorima

Tijekom prošlog mjeseca na tržištu se pojavio novi prijenosnik temeljen na Linuxu – KDE Slimbook II. Novi model za 2018. godinu osim manjih kozmetičkih zahvata dobio je i nadogradnju na sedmu generaciju Intelovih procesora.

Podsjetimo, iza ovog prijenosnika stoji španjolska tvrtka Slimbook koja iza sebe ima već jedan takav prijenosnik, a o kojem smo također pisali početkom prošle godine. Novi model ima novije, ujedno i 15% brže procesore (Core i5-7200U i Core i7-7500U), 33% bržu memoriju (DDR4), touchpad koji „klika“ bilo gdje da ga pritisnete te tanje kućište (smanjeno na 1,6 cm) i smanjenju težinu (oko 1,3 kilograma).

KDE Slimbook II dolazi sa 13,3-inčnim FHD zaslonom, podržava do 16 GB RAM-a i ugradnju do dva uređaja za pohranu podataka – jedan M.2 formata te jedan standardni 2,5-inčni SATA SSD ili HDD do kapaciteta 1 TB. Nadalje, tu su tri USB porta – 1x USB 3.1 (Type-C) i 2x USB 3.0 (Type-A) i 1x USB 2.0 (Type-A) i tipkovnica sa pozadinskim osvjetljenjem.

Kupci prilikom slaganja konfiguracije mogu birati između dvije Wi-Fi kartice (obje su Intelove) – Intel 7265N ili Intel 8265 AC. Uz prijenosnik stiže i posebna Linux distribucija – KDE Neon koja sadrži najnoviji softver iz KDE svijeta.

Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Početne cijene za Core i5 i Core i7 modele iznose 699 i 799 eura.