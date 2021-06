Lenovo predstavio moderne uređaje za novi, hibridni, način života

Živjeti "hibridno" može postati komplicirano, a ostati povezan važnije je nego ikada prije. Kada je riječ o biranju između novo dostupnih potrošačkih računala i monitora s dovoljno snage da izdrže cijeli dan rada, to može stvoriti osjećaj kao da se utapate u moru značajki. Lenovo je stoga osmislio nove potrošačke uređaje kojima nastoji olakšati rad od doma kojeg su mnogi iskusili u zadnjih godinu i pol dana. Predstavljeni su novi Chromebook prijenosnici IdeaPad 5i i IdeaPad Flex 5i, novi mobilni L15 i stacionarni L27m-30 i L32p-30 monitori te nova LC50 web kamera. Svaki od navedenih uređaja ima vlastite posebnosti o kojima ćemo nešto više reći u narednim redcima.

IdeaPad 5i i IdeaPad Flex 5i

Za korisnike koji su stalno u pokretu Lenovo je osmislio dva nova Chromebook prijenosnika iz serije IdeaPad. Riječ je o modelima IdeaPad 5i i IdeaPad Flex 5i, prvi predstavlja standardni prijenosnik, dok se drugom može zakrenuti ekran za 360 stupnjeva čime se dobiva moćan tablet. Oba se temelje na Intelovim Core i5 procesorima najnovije generacije, točnije na procesoru Core i5-1135G7. Mogu imati do 8 GB RAM-a (LPDDR4) i do 512 GB podatkovnog prostora.

Prva razlika među njima, izuzev dizajna, jest veličina ekrana. Standardni IdeaPad 5i opremljen je sa 14“, a fleksibilni IdeaPad Flex 5i sa 13,3“ ekranom. Oba ekrana su osjetljiva na dodir, imaju IPS matricu i razlučivost od 1.920 x 1.080 točaka. Druga razlika je u razini osvjetljenja – standardni se odlikuje osvjetljenjem od 300 nita, a Flex model s osvjetljenjem od 250 nita. Zvuk dolazi iz stereo zvučnika od 2W s Waves MaxxAudio tehnologijom.

Proizvođač ističe autonomiju baterije kod oba modela do deset sati, što će u konačnici ovisiti o načinu uporabe samih uređaja. Tipkovnica ima pozadinski osvjetljene tipke koje se može prema želji isključiti kako bi se dodatno smanjila potrošnja baterije. Koliko je preostalo „života“ u bateriji može se provjeriti putem LED sijalice koja ovisno o napunjenosti baterije mijenja boju (IdeaPad 5i). Oba Chromebooka podržavaju nove tehnologije poput Intel Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 i druge. Također pored ustaljenih USB Type-A portova oba imaju i modernije USB Type-C potove. Operativni sustav je dakako Google Chrome OS.

L15 Mobile Monitor

Za vlasnike prijenosnih računala i kompatibilnih mobilnih telefona Lenovo je pripremio prijenosni monitor kratkog naziva - L15. riječ je o 15,6“ USB-C monitoru. Monitor je lagan, masa mu je svega 860 grama, što je osjetno manje u odnosu na gore predstavljene Chromebooke čija je masa oko 1,35 kilograma (IdeaPad Flex 5i) i 1,42 kilograma (Ideapad 5i). Dodatno, radi što lakše prenosivosti monitor je i dosta tanak – debljina mu je tek 6 milimetara. Kako bi mogao poslužiti kao dodatni monitor za prijenosno računalo ili mobitel, L15 ima i vlastito postolje koje je moguće rotirati do 90 stupnjeva.

Panel je IPS, odlikuje ga brzina osvježavanja od 60 Hz, 45% podrška za NTSC spektar te mogućnost prikaza do 16,7 milijuna boja. Brzina odziva je 6 ms u extreme modu, odnosno 14 ms u standardnom. Osvjetljenje je 250 nita.

LC50 Monitor Webcam

Od kako traje pandemija COVID-19, povećala se potreba za web kamera, jer su online sastanci postali učestali nego prije. Uz to i većina nastave preselila se online što opet povlači za sobom potrebu za web kamerom kako bi se mogla pratiti predavanja, ali i održavati ispiti uz budni nadzor nastavnika kako ne bi bilo varanja na ispitima. Lenovo je stoga u svoju ponudu dodao i modularnu web kameru LC50 koja osim za rad može poslužiti i za zabavu, primjerice za video pozive ili snimanje za vrijeme igranja video igara.

Kamera LC50 povezuje se s računalom putem USB kabela, a jedna od posebnosti joj je magnetski držač putem kojeg ju je moguće jednostavno pričvrstiti na kompatibilne monitore. Kameru odlikuje FHD rezolucija (1080p), mogućnost naginjanja, dvostruki mikrofoni i četverostruko digitalno povećanje.

Dvostruki mikrofoni pobrinut će se za eliminaciju okolne buke dok će se fizički zatvarač leće pobrinuti za privatnost. U svrhu privatnosti Lenovo je dodao i crvenu LED-icu koja signalizira kad su kamera i mikrofoni uključeni.

Lenovo L27m-30 i L32p-30 monitori

Lenovo je predstavio i dva nova monitora – 27“ L27m-30 te 32“ L32p-30. Manji model opremljen je sa IPS zaslonom razlučivosti 1.920 x 1.080 točaka, a veći s također IPS zaslonom, ali veće razlučivosti – 3.840 x 2.160 točaka. Oba modela se odlikuju s tankim okvirima s tri strane i stereo zvučnicima od 3W.

Proizvođač ističe kako L27m-30 podržava do 72% NTSC spektra te kako ima mogućnost prikaza do 16,7 milijuna boja. Dodatni plus mu je i mogućnost zakretanja u Pivot položaj, odnosno za 90 stupnjeva. L27m-30 ima 75 Hz frekvenciju osvježavanja, brzinu odziva od 4 ms u extreme modu (6 ms u standardnom) i podršku za AMD FreeSync. Veći L32p-30 monitor ima 60 Hz osvježavanje, podršku za 90% DCI-P3 spektra i može prikazati do 1,07 milijardi boja. Uz podršku za AMD FreeSync tu je i podrška za HDR 10. Detaljnije informacije možete potražiti na službenim internetskim stranicama proizvođača.

Cijene i dostupnost Naziv uređaja Dostupan od Početna cijena (s PDV) IdeaPad Flex 5i Chromebook lipanj 2021. 399 eura IdeaPad 5i Chromebook srpanj 2021. 399 eura LC50 Webcam rujan 2021. 99 eura L15 Mobile monitor rujan 2021. 229 eura L27m-30 monitor rujan 2021. 299 eura L32p-30 listopad 2021. 479 eura

Što se dostupnosti i cijena tiče Lenovo je objavio kako će uređaji na europsko tržište stizati između lipnja i listopada 2021. godine. Cijene će se kretati između 99 i 479 eura, ovisno o uređaju. Detaljnije informacije vezano uz cijene i dostupnost navedene su u gornjoj tablici.