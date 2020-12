Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen1 - Dojmljiv preklopni hibrid

specifikacije - lenovo thinkpad x1 fold gen1 Ekrani 13,3” / 2.048×1.356 / savitljivi OLED Procesor Intel Core i7-L16G7 (5C/5T, do 3 GHz) Grafička kartica Intel UHD G7 (64 EU, do 500 MHz) Memorija 1 × 8 GB LPDDR4X SSD 256 GB SSD NVMe PCIe 3.0 x4 Ukupno utora za diskove 1 × M.2 NVMe Mreža Intel Wi-Fi 6 AX201 Videoizlazi DisplayPort preko USB-C Konektori 2 × USB 3.2 Gen2 Masa 0,99 kg Dimenzije 158 × 236 × 28 mm Operacijski sustav Windows 10 Pro Jamstvo 3 godine

Prva generacija uređaja sa savitljivim ekranom, od kojih je vjerojatno najistaknutiji predstavnik Samsungov Galaxy Z Fold, ostat će zapamćena po dječjim bolestima koje često prate nove tehnologije. Samsung je zbog tehničkih problema morao privremeno prekinuti prodaju Folda, jer je uređaj imao vrlo osjetljiv zaslon, kvarljiv mehanizam za preklapanje, te uočljivu neravninu na mjestu preklapanja. Tvrtka od koncepta nije odustala, pa je stvorena kompletna nova obitelj uređaja sa savitljivim ekranima, pod imenom Galaxy Z.

Lenovo je, pak, u svoj prvi uređaj sa savitljivim ekranom odlučio uložiti više truda, što i nije čudno zato što je X1 Fold dio prestižne obitelji ThinkPad. ThinkPadi su računala za zahtjevne poslovne korisnike, renomirana zbog svoje robusnosti i trajnosti. Vjerojatno najbolji dokaz njihove robusnosti je činjenica da ih NASA već više od 25 godina koristi kao jedinu marku laptopa koja ide u svemir s astronautima. Samim time, ne bi bilo baš dobro da je ThinkPad sa savitljivim ekranom osjetljiv i lomljiv.

Korisniji ekran

Iako smo X1 Fold načelno grupirali pod laptope, taj je uređaj izvorno tablet. OK, tablet koji radi na Intelovom procesoru u kombinaciji s Windowsima 10, no i dalje tablet. Rasklopljen, odnosno izravnat, X1 Fold mjeri 300 × 236 mm, a unutar tog kućišta implementiran je savitljivi 13,3-inčni OLED ekran razlučivosti 2.048×1.536 točaka. Riječ je o omjeru stranica 4:3, svojedobnom standardnom omjeru starih monitora s katodnom cijevi. Svjetlina ekrana solidnih je 300 nita, a mogućnost reprodukcije boja vrlo je dobra, no ne i vrhunska, s 95-postotnom pokrivenošću DCI-P3 spektra. Primjerice, Appleov iPad Pro nudi 102% DCI-P3 palete.

Rubovi oko ekrana prilično su debeli, iako Lenovo u marketinškim materijalima tvrdi suprotno. To s jedne strane izgleda ružnjikavo, ali s druge, olakšava rukovanje tabletom, pogotovo zbog toga što je taj unutarnji rub izveden od blago gumastog materijala – nježnog na dodir, no s odličnim gripom. U sklopu tog okvira nalazi se i web-kamera razlučivosti 5 megapiksela, što je neuobičajeno visoka razlučivost u svijetu PC laptopa. Kamera ima i IR senzor, tako da može služiti za logiranje u Windowse preko sustava Windows Hello. S debljinom od 11,5 mm, Fold je dosta tanak u kontekstu laptopa, no za tablet, relativno je debeo. Solidan dio te debljine otpada na vanjsku zaštitnu ljusku, izrađenu od prirodne kože crne boje. Ideja korištenja tog materijala jednostavna je – zato što se Fold preklapa, u ruci ostavlja dojam tradicionalnog kvalitetnog rokovnika. Prirodna koža tijekom vremena također razvija patinu, što ovom materijalu daje posebni šarm. Kožnata ljuska s jedne strane ima “krilo” koje se koristi kako bi tablet stajao uspravno.

S ubačenom tipkovnicom, sklopljeni je Fold prilično debeo, pa zbog kožne vanjštine u ruci ostavlja dojam rokovnika. Na boku se nalazi i gumirana omča za nošenje aktivne olovke

Malo je, doduše, problematično što u tom modu uređaj leži na jednom od dva dostupna USB-C porta, jer su to jedini portovi dostupni na računalu. Samim time, u tom načinu rada nije moguće istodobno puniti uređaj te imati spojenu neku žičnu periferiju. Osim USB portova, na bokovima uređaja nalazimo tipku za uključivanje, dvije tipke za regulaciju glasnoće, četiri mikrofona te otvore za ventilaciju. Hlađenje je temeljeno na ventilatoru, no on je iznimno tih i zapravo vrlo rijetko aktivan. To i nije čudno jer mozak Folda čini Intelov procesor Core i5-L16G7.

Procesor složenac

Ako vam je oznaka sasvim nova i nepoznata, niste jedini. Mi smo također morali istražiti o čemu je riječ. L16G7 7-vatni nasljednik je Intelovih procesora iz serije Y. Razvijan je pod kodnim imenom Lakefield, a vrlo je specifičan jer rabi Intelovu verziju ARM-ova big.LITTLE pristupa konfiguraciji jezgara. Procesor, naime, ima pet fizičkih jezgri. Jaka, odnosno “velika”, jezgra temeljena je na arhitekturi Sunny Cove, istoj onoj koju nalazimo u konvencionalnim 10-nanometarskim procesorima Ice Lake, a ostale četiri “malene” su, i temeljene na arhitekturi Tremont, koja se rabi u Atomima i Celeronima. Procesor također ima Intelovu Gen11 grafiku sa 64 izvršne jedinice. Sve to izrađeno je 10-nanometarskim proizvodnim procesom, no dodatni tehnološki zanimljiv detalj u ovoj priči jest uporaba tehnologije Foverous za 3D slaganje komponenti. U istom pakiranju su, naime, jedan na drugi naslagani SoC pločica s kontrolerima i IO logikom, računska pločica sa spomenutim jezgrama i integriranom grafikom, a na vrhu svega nalazi se integrirana radna memorija u obliku 8 GB memorije LPDDR4X. Cijelo pakiranje zauzima 12 × 12 × 1 mm, što je iznimno prikladno za izradu uređaja poput X1 Folda.

rezultati testiranja ThinkPad X1 Fold Gen1 Lenovo ThinkBook 15 iPad Pro 12,9” Procesor Core i5-L16G7 (7 W) i5-10210U (15 W) Apple A12Z Bionic GeekBench 5 Single Core 715 - 1.114 Multi Core 1.776 - 4.654 PCMark 10 Extended 1.992 2.870 - Essentials 6.424 9.001 - Productivity 3.489 6.302 - Digital Content Creation 1.935 3.264 - Gaming 984 991 -

Performanse procesora nisu impresivne. U pogledu CPU performansi de facto se nalazi na pola puta u odnosu na 15-vatni i5-10210U, no u grafičkim performansama posve mu parira odnosno, čak je nešto i brži. Ako, pak, u cijelu priču uvedemo sličan tablet iz premium segmenta, 12,9-inčni iPad Pro s procesorom A12Z Bionic, Lake Field odjednom izgleda prilično slabašno. To, naravno, ne znači da na Foldu nije moguće ugodno raditi, ali treba naglasiti da postoje znatno jeftiniji, a opet osjetno brži uređaji. Osim procesora Lake Field, u uređaju se nalazi Intelova Wi-Fi 6 mrežna kartica s podrškom za Bluetooth, 256-gigabajtni NVMe SSD (s time da postoje i opcije od 512 GB te 1 TB) i 50-vatsatna baterija. U našem testu s PCMarkom 10 i njegovom simulacijom uredskog rada, baterija je osigurala preko osam sati rada. Lenovo je najavio i verziju X1 Folda s 5G podrškom, no tek u 2021. godini.

Udarna značajka Folda, naravno, savitljivi je ekran. To nam u prvom redu omogućuje da ovaj tablet presavijemo napola i tako ga prenosimo u mnogo kompaktnijoj formi, sličnoj rokovniku. Uređaj se također može koristiti, a da ga se posve ne otvori, poput knjige, ili tako da jedna strana leži na radnoj površini, a druga je u zraku. U potonjem slučaju na položenoj se strani može prikazati virtualna tipkovnica kojom unosimo tekst. Kako Windowsi 10 nisu nimalo optimizirani za takav način rada, Lenovo se pobrinuto instalirati vlastitu aplikaciju kojom je moguće podijeliti ekran u dva dijela, i organizirati u tim novim ekranima pokrenute aplikacije. Aplikacija radi solidno, no nema tu razinu pouzdanosti i jednostavnog korištenja kao Windows Snap.

Impresivna mehanika

Svakako treba pohvaliti mehaničku izvedbu preklapanja koja ostavlja dojam iznimne kvalitete. Centralni dio na kojem se ekran preklapa izvrsno je podložen i ojačan u svim stupnjevima preklapanja, tako da praktički nema promjena izgleda ekrana. Točnije, ne vidi se ništa, nego je jedino moguće dodirom razaznati da mjesto preklapanja postoji.

X1 Fold prodaje se u osnovnoj inačici bez dodataka, no vjerujemo da će mnogo popularnije biti verzije koje stižu s bežičnom tipkovnicom i aktivnom olovkom. Tipkovnica ima vlastitu bateriju i magnetski se spaja na jednu stranu preklopljenog ekrana, što softver prepoznaje i automatski formatira vidljivi dio ekrana. Tipke su, očekivano, male i dosta plitkog hoda, a nema ni pozadinskog osvjetljenja, no to je bilo i za očekivati. Ono što nismo očekivali jest vrlo neprecizan i granično upotrebljiv minijaturni touchpad. Kako tipkovnica ima micro USB port, isprva smo mislili da se napaja odvojeno od Folda, no to je u praksi mnogo praktičnije riješeno. Dovoljno je samo sklopiti ekran tako da je tipkovnica u sendviču, i tada se pokreće bežično punjenje baterije. Aktivna olovka dobro je dizajnirana i prikladnih dimenzija, a na sebi ima i dvije programabilne tipke. Ima bateriju koja se puni preko USB-C konektora, a tu je i utor za nošenje na samom tabletu, odnosno, tipkovnici. Olovku i sâm tablet punimo preko priloženog 65-vatnog “brzog” punjača. Kako tipkovnica nije fiksirana za tablet, ideja je da ju možemo koristiti odvojeno, dok tablet rasklopimo na punu veličinu i koristimo kao monitor. Dosta zgodna transformacija, s obzirom na to koliko Fold može biti kompaktan u sklopljenom stanju, no iskoristivost koči loša implementacija touchpada.

ThinkPad X1 Fold definitivno je tehnološki vrlo napredan uređaj, no zbog iznimno visoke cijene koja prati sve uređaje sa savitljivim ekranom, ostat će rezerviran samo za tehnološke sladokusce, ne samo vrlo dubokog džepa, već i pomalo avanturističkog pristupa tehnologiji.