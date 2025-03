Appleova nova stolna računala dobivaju veliki skok u performansama

Apple je službeno predstavio novu generaciju stolnih računala Mac Studio, koja sada dolaze s M4 Max i M3 Ultra SoC-ovima. Riječ je o računalima koja su namijenjena prvenstveno profesionalcima.

Naime, Apple je prvi put predstavio Mac Studio 2022. godine s M1 Max i M1 Ultra SoC-ovima, što znači da nova generacija donosi značajne skokove u snazi. Osnovna verzija Mac Studija sada dolazi s M4 Max SoC-om koji nudi konfigurabilan CPU s do 16 jezgri, GPU s do 40 jezgri i 16-jezgreni Nural Engine. Standardno uključuje 36 GB unificirane memorije koja se može proširiti do 128 GB, dok kapacitet pohrane varira od 512 GB do 8 TB.

Za one koji pak traže maksimalne performanse, tu je Mac Studio s M3 Ultra SoC-om koji donosi do 32 jezgre na CPU-u, do 80 jezgri na GPU-u i 32-jezgreni Neural Engine. Radna memorija u ovom modelu kreće od 36 GB, ali se može proširiti do 512 GB, što Apple opisuje kao „najveću unificiranu memoriju ikad viđenu u osobnom računalu“. Opcije pohrane, s druge strane, idu do 16 TB SSD-a.

Oba računala podržavaju do 24 istovremena video prijenosa u 8K rezoluciji te nude široke mogućnosti povezivanja. Tako imaju po četiri Thunderbolt 5 USB-C priključka na stražnjoj strani, dok Mac Studio s M3 Ultrom dodaje još dva s prednje strane. Uz to, tu su i dva USB-A priključka, HDMI 2.1, Ethernet te 3,5-milimetarski priključak za slušalice. Na prednjoj strani nalazi se i UHS-II SDXC čitač kartica, a bežična povezivost uključuje Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Mac Studio s M4 Maxom ima početnu cijenu od 2.000 dolara, dok model s M3 Ultrom kreće od 4.000 dolara. Najsnažnija verzija s 512 GB RAM-a i 16 TB pohrane doseže cijenu od preko 14.000 dolara. Cijene na europskom tržištu još nisu poznate.