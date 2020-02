Microsoft priprema nove Surface Book 3 i Go 2 laptope

Internetska stranica petri.com doznala je kako će Microsoft ovog proljeća predstaviti nove laptope iz serije Surface – Surface Book 3 i Surface Book Go 2

Prema izvorima internetske stranice petri.com ovog će proljeća Microsoft predstaviti nove laptope iz serija Surface. Navodno se radi o laptopima Surface Book 3 i Surface Book Go 2 kojima će Microsoft na tržištu zamijeniti trenutne model Surface Book 2 i originalni Surface Book Go.

Detaljnih specifikacija o ova modela za sada nema. Izvor tek navodi kako će Surface Book 3 stići u konfiguraciji sa Intelovim procesorima desete generacije te s Nvidjinim grafičkim karticama iz serije GTX 16XX te da će postojati i mogućnost konfiguracije s Nvidijinim grafičkim karticama iz serije Quadro. No potonje će biti moguće odabrati samo na 15“ modelima Surface Booka 3.

Nadalje, spominje se i povećanje RAM-a, odnosno novi Surface Book 3 trebao bi podržavati do 32 GB RAM-a, što je dvostruko više od još uvijek aktualnog modela Surface Book 2 koji se može konfigurirati s maksimalno 16 GB RAM-a. Po pitanju podatkovnog prostora također stižu dobre vijesti – Surface Book 3 trebao bi imati i do 1 TB podatkovnog prostora.

Kad je u pitanju Surface Book Go 2 i on će prema izvoru proći kroz par poboljšanja. Navode se bolji procesori iz serija Pentium Gold, pa čak i Core M. No ne i točno koji modeli. Po pitanju dizajna izvor navodi kako ne bi trebalo biti većeg odmaka u odnosu na postojeće modele.

Unatoč novijem, snažnijem hardveru očekuje se da će cijene ostati u rangu sadašnjih. Surface Book 3 trebao bi tako koštati oko 1.400 USD, a Surface Book Go 2 oko 400 USD. Točno vrijeme predstavljanja nije poznato, ali jest okvirno – par tjedana prije Microsoftove Build konferencije koja se ove godine održava između 19. i 21. svibnja 2020. godine.