MSI Cyborg 15 za 2023. godinu donosi nove Intel Core procesore i do RTX 4060 grafičke kartice

SPECIFIKACIJE – MSI Cyborg 15 A13VE Ekran 15,6” / 1920 x 1080 / IPS/ 144 Hz Procesor Intel Core i7-13620H (6P +4EC / 16T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4050 Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Konektori 1 × HDMI 2.1

1x USB 3.2 Type C (DisplayPort)

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio Masa 1,98 kg Dimenzije 359 × 250 × 22 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 1.500,00 eura

MSI Cyborg 15 je kompanijina serija povoljnijih gaming računala i ima dvije podserije A13VE koja dolazi s RTX 4050 i nešto je povoljnija te skuplja A13VF varijanta koja kao osnovicu ima RTX 4060 grafičku karticu. Za 2023. godinu MSI je svoje Cyborg prijenosnike opremio novom 13-om generacijom Intel Core procesora pri čemu je najjači predstavnik i7-13620H. Radi se o sposobnom procesoru s 10 jezgri od čega je 6 Perfromance i 4 Efficiency, a ima i 20 Threadova. Maksimalna turbo frekvencija procesora je 4,9 GHz i s ovim ćete modelom dobiti vrlo dobre performanse u igrama, ali i u drugim potencijalnim radnim zadacima.

Prozirna plavo osvjetljena tipkovnica ima očekivano izdvojene WASD tipke

Na tržištu najčešće dolazi sa 16 GB radne memorije te diskom od 512 GB iako je moguće dobiti do 64 GB radne memorije i veći SSD. Trenutačno na našem tržištu nije stigao model s novim Intel procesorima, ali sličan model s dvanaestom generacijom Core procesora i istom grafičkom karticom košta oko 1500 eura. Nvidia GeForce RTX 4050 je kartica koja će vam na rezoluciji laptopa omogućiti ugodno igranje, a uzmete li 4060 nove ćete igre na Full HD rezoluciji moći pogurati i do 144 FPS-a. To je dobro znati, budući da prijenosnik ima ekran sa 144 Hz i na svom webu ga reklamira kao IPS-level. U prijevodu, dobit ćete solidan ekran, ali ne možete očekivati vrh ponude, stoga je zaslon očito jedan od kompromisa da se postigne niža cijena za gaming laptop.

Osim Cyborg serije, MSI ima i Katana gaming modele koji su također u pristupačnijoj kategoriji. Za razliku od potpuno plastične Katane, Cyborg modeli imaju aluminijski poklopac ekrana i miješaju metalnu izradu s dijelovima prozirne plastike i tipkovnice što doprinosi atraktivnijem vizualnom dojmu i općem osjećaju kvalitete. Klasična chiclet tipkovnica ima plavo pozadinsko osvjetljenje, tipke za smjer normalne veličine te ugrađene i numerički dio. I dok rub oko ekrana ne prati trendove tanko-neprimjetnih obruba, ukupan stilski dojam nije strašan i daje do znanja da se radi o gaming modelu. Touchpad je vrlo prostran i maksimalno iskorištava dostupan prostor.

Za odvod vrućeg zraka Cyborg ima otvore na lijevoj strani laptopa i lijevo straga

Što se tiče sučelja, Cyborg 15 nudi HDMI 2.1, USB C koji ne podržava Thuderbolt te dva klasična USB utora uz Ethranet kojeg sve rjeđe viđamo na laptopima te 3,5 mm kombinirani audio utor. Što se tiče mreža, podržan je Wi-Fi 6 i laptop dolazi s Bluetooth 5.2 verzijom. Stereo zvučnici od 2W smješteni su s donje strane kućišta. Očekivano trajanje baterije ako ne igrate naravno je nešto iznad 7 sati, što je za gaming model jako dobar rezultat.

Prijenosnik nije među manjima, ali masa od malo ispod 2 kg je vrlo pohvalna za gaming brandirani proizvod. Moćan procesor i solidna grafička kartica omogućit će igranje i rad, no ne bi bilo loše priključiti ovaj model na vanjski monitor za bolji prikaz slike.