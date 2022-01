ThinkBook Plus s dva zaslona

Lenovo je na CES 2022 stigao s pomalo neobičnim ThinkBook Plus prijenosnikom treće generacije. Posebnost ovog modela je u dodatnom zaslonu neobičnog smještaja – desno od tipkovnice

Lenovo je na CES 2022 pored standardnih modela prijenosnika donio i jedan neobični – ThinkBook Plus treće generacije. Posebnost ovog modela je u dodatnom zaslonu i njegovom neobičnom položaju. Naime, dodatni zasloni u svijetu prijenosnika nisu ništa novo, ali oni su obično smješteni iznad tipkovnice. Kod ovog modela dodatni zaslon nalazi se s desne strane tipkovnice čime se dobiva dojam da je netko pored tipkovnice odložio manji tablet.

Glavni zaslon ima dijagonalu od 17,3“, a manji od 8“. Oba zaslona podržavaju rad s digitalnom olovkom. Razlučivost glavnog zaslona je 3.072 x 1.440 točaka, a manjeg 800 x 1.280 točaka. Tipkovnica je klasična kao i kod ostalih prijenosnika iz ThinkBook serije.

Lenovo ovim modelom očito cilja na korisnike koji se bave kreiranjem multimedijalnog sadržaja, no isti se zaslon može iskoristiti i za druge zadaće – primjerice zrcaljenje zaslona telefona pomoću Microsoft Your Phone aplikacije, unos bilješki u OneNote ili za tipkanje po kalkulatoru i drugo.

Treća generacija prijenosnika ThinkPad Plus dolazi s najnovijom ponudom hardvera – 12. generacijom Intelovih Core H procesora, s do 32 GB RAM-a (LPDDR5) i s do 1 TB podatkovnog prostora (PCIe NVMe Gen 4). Nadalje tu je i standardna ponuda sigurnosnih alata te IR kamera FHD razlučivosti s mogućnošću prepoznavanja lica.

Lenovo ThinkPad Plus treće generacije na tržištu će se naći u svibnju 2022. godine po početnoj cijeni od 1.399 USD.