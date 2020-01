ECS na CES 2020 sajam donosi mini računalo Liva Z3 temeljeno na Intelovim Comet Lake procesorima

Za tjedan dana svoja će vrata otvoriti 53. po redu CES sajam u Las Vegasu. Podsjetimo, radi se o najvećem sajmu potrošačke elektronike na svijetu, a tradicionalno se održava početkom godine.

Kao i svake do sada godine, i 2020. na CES-u će se naći mnoštvo izlagača koji će tih par dana iskoristiti kako bi javnosti predstavili nove uređaje na kojima su marljivo radili zadnjih godinu dana. Među njima naći će se i tvrtka ECS koja će između ostalog predstaviti novu seriju mini računala Liva Z3.

Već sada je poznato kako će se nova serija temeljiti na Intelovim procesorima iz serije Comet Lake te kako će se ovisno o potrebama korisnika moći opremiti s Core i7 procesorima, DDR4 memorijom (2400 i 2666 MHz) te sa SSD-ovima M.2 2280 i M.2 2242 formata.

Svi modeli (Liva Z3 Plus i Liva Z3E Plus) imat će tvorničku podršku za Wi-Fi (802.11 ax) i Bluetooth (5.0) tehnologije te unatoč manjim dimenzijama – veći broj konektora. Kao što je vidljivo iz priloženih fotografija Liva Z3 računala imat će po dva Gigabitna Lan porta, jedan mini DisplayPort i HDMI port te po tri USB 3.1 (Type-A) porta i jedan USB 3.1 (Type-C) port.

Unutar serije Liva Z3 naći će i model Liva Z3E Plus koji će uz gore navedeno imati i dva serijska (COM) porta te opcionalnu podršku za HDMI IN. Dodatno, Plus model bit će nešto viši kako bi se mogao ugraditi 2,5“ HDD ili SSD. Oba modela imat će dva SO-DIMM memorijska utora (do 32 GB) te podršku za Amazon Alexu i Intelovu Optane memoriju.

O cijenama za sada nema informacija, kao ni o točnom datumu dolaska na tržište. Više informacija saznat ćemo na CES 2020 sajmu koji se ove godine održava od 7. siječnja do 11. siječnja 2020. godine.