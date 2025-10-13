Apple ukida aplikaciju Clips

Jedna od najjednostavnijih aplikacija za uređivanje videa na iPhoneu i iPadu, Clips, odlazi u vječna lovišta, barem za one koji ju već nemaju instaliranu na svom uređaju

Apple službeno gasi Clips, jednu od jednostavnijih aplikacija za uređivanja videozapisa koja je dostupna na App Storeu još od 2017. godine. Aplikacija je korisnicima omogućavala spajanje kratkih videa s glazbom, tekstom, filterima i AR efektima te je bila zamišljena kao alat za stvaranje sadržaja na društvenim mrežama.

Iako je Clips tijekom godina dobio nekoliko većih nadogradnji, činjenica je da ju je Apple zaboravio te da je razvoj praktički u pauzi već neko vrijeme. Aplikacija je već uklonjena iz App Storea, a korisnici su dobili obavijest da se više neće ažurirati.

Oni koji su aplikaciju ranije preuzeli i dalje ju mogu koristiti na iOS-u i iPadOS-u, no iz Applea savjetuju da se videozapisi izvezu i spreme u Photos, jer bi buduće verzija operacijskih sustava mogle u potpunosti onemogućiti rad Clipsa.

Što se tiče alternativa za Clips, najbliže iskustvo nudi CapCut, koji kombinira jednostavno sučelje, glazbu, efekte i titlove. Za one koji žele više kontrole tu su VN Video Editor i InShot, dok napredniji korisnici mogu posegnuti za profesionalnim rješenjima poput LumaFusiona ili DaVinci Resolvea za iPad.

Osim toga, većina društvenih mreža poput TikToka, Instagrama i YouTubea danas ima vlastite ugrađene alate za obradu videa, čime Clips prirodno gubi svoju nekadašnju prednost.