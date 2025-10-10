Veo 3.1 stiže s podrškom za minutne videe i napada OpenAI-jev Soru 2

Čini se da će najnovija verzija Googleovog AI video alata, Veo 3.1, podržavati multi-prompting za efekte s više kadrova, kao i generiranje videa u 1080p rezoluciji u trajanju do jedne minute, čime postaje izravan konkurent Sori 2

Prema pisanju portala TechRadar, Veo 3.1, najnovija inačica Googleovog popularnog AI alata za generiranje videa, polako postaje dostupna putem vanjskih servisa, donoseći značajna poboljšanja u odnosu na svog prethodnika.

Ono što je Googleov Veo 3 razlikovalo od prijašnjih AI video generatora bila je njegova sposobnost sinkronizacije usana s likovima u videu. U Veu 3, sinkronizacija, glasovni zapisi, glazba i efekti bili su savršeno usklađeni. Ova je verzija brzo integrirana u Googleov Gemini Flash 2.5, omogućujući korisnicima stvaranje AI videa izravno iz tekstualnih upita.

Još nije dostupan, ali...

Iako Veo 3.1 podiže letvicu još više, ali još uvijek nije dostupan unutar Geminija. Međutim, već mu se može pristupiti putem vanjskih AI servisa za generiranje videa kao što su Higgsfield, Imagine Art i Envato.

Na web stranici Higgsfielda stoji: "Bilo da se kreće od text-to-video ili image-to-video upita, Veo 3.1 osigurava da likovi ostanu dosljedni u svakom kadru, okruženja se prirodno mijenjaju, a kutovi kamere pomiču s preciznošću pravog produkcijskog studija." Ovo zvuči znatno naprednije od jednostavnih isječaka od osam sekundi koje je proizvodio Veo 3. Higgsfield također navodi videozapise duljine "30 sekundi+" kao jednu od prednosti novog modela.

Slično navodi i web stranica Imagine Art: "S Google Veo 3.1, ne morate gledati dvaput kako biste osigurali dosljednost likova i scene. Savršeno bilježi interakciju likova i okoline."

Veo 3.1 također dolazi s filmskim predlošcima (Cinematic Presets). Oni vam daju potpunu kontrolu nad narativom vašeg vizualnog pripovijedanja, omogućujući lako uključivanje složenih efekata bez potrebe za detaljnim upisivanjem kompliciranih promptova. Predlošci uključuju snimke dronom, spore ili brze panove, zumiranje, prateće snimke i još mnogo toga. Dostupni su i predlošci za osvjetljenje i ton.

Dulji video zapis

Objavom na društvenim mrežama, AI filmaš Volodymyr Cherner tvrdi da će Veo 3.1 moći generirati video isječke duge čak jednu minutu. Navodeći sve prednosti, Cherner piše: "Među ključnim značajkama koje opravdavaju '.1' u imenu je dosljednost likova. Sada vaš generirani junak neće mijenjati boju očiju ili broj prstiju od scene do scene. Barem je takvo obećanje."

Također tvrdi da će postojati podrška za više vrsta slika. "Model je treniran za rad ne samo s fotografijama, već i s ilustracijama i crtanim likovima," piše on. "Dužina videa do 1 minute. Izvorna 1080p rezolucija. Multi-prompting za više kadrova (možete napisati nekoliko upita za generiranje više scena na temelju jedne fotografije)."

Sudeći prema detaljima koji cure online, Veo 3.1 već zvuči kao ozbiljan suparnik nedavno objavljenom OpenAI-jevom modelu Sora 2. Mogućnost korištenja višestrukih upita i stvaranja videa s više kadrova otvara vrata režiranju mnogo složenijih scena, a veća duljina videa dodatno bi olakšala taj proces.