SongbookPro – praktična digitalna pjesmarica ponajprije namijenjena glazbenicima

Riječ je o sveobuhvatnom rješenju za upravljanje tekstovima s akordima i notnim zapisima namijenjeno aktivnim glazbenicima koji se žele u potpunosti riješiti papirnatih pjesmarica te sve svoje pjesme koje izvode – digitalizirati…

OSNOVNI PODACI Naziv SongbookPro Namjena Jednostavno upravljanje digitalnom pjesmaricom Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 7,83 eur

SongbookPro je odlično osmišljena aplikacija koja se postavlja kao svojevrsna digitalna pjesmarica te je namijenjena svim glazbenicima koji žele konačno digitalizirati svoju kolekciju tekstova s akordima, pratećih materijala i notnih zapisa te na jednostavan način s jednoga mjesta pristupati pjesmama koje izvode.

Sama aplikacija podržava niz formata (uz PDF tu su i formati ChordPro i OnSong) pa je lako migrirati svoje podatke iz drugih sličnih aplikacija, a nudi i neke zanimljive mogućnosti kao što je automatska transpozicija akorda u stvarnom vremenu, ugrađeno web sučelje za upravljanje i uređivanje pjesama putem web preglednika i drugo.

Zgodno je i to što je lako moguće prilagođavati prikaz pjesama čime se ujedno osigurava i bolja čitljivost u različitim uvjetima osvjetljenja, a glazbenici će sigurno praktičnom naći mogućnost stvaranja setova kao zgodno osmišljenog načina grupiranja pjesama koje se kani izvoditi, a sve kako bi se moglo brzo prelaziti s jedne na drugu.

Tu su i brojni drugi detalji kao što je, na primjer, ugrađeni metronom, vrlo jednostavan uvoz datoteka, dodavanje bilježaka, tu je čak i podrška za podrška za Bluetooth pedale za lakše okretanje stranica, zatim sinkronizacija s MIDI uređajima, automatsko pomicanje teksta koje se može precizno kalibrirati i štošta drugo.

SongbookPro se može besplatno isprobavati no uz ograničenja (može se dodati maksimalno 12 pjesama i nema sinkronizacije u oblaku), dok se sva ta ograničenja uklanjaju kupovinom punoga izdanja koje stoji 7,83 eura.