Digital Wellbeing - aplikacijom protiv prekomjernog korištenja mobitela

U današnje vrijeme mobiteli su moćni gotovo kao i računala te su stalno uz nas. Shodno tomu, često ga i prekomjerno koristimo što nije uputno, ako zbog ničeg drugog onda zbog mogućih problema s vidom.

Kako vrijeme provedeno uz mobitel brzo prolazi, bez da to i primijetimo Google je osmislio posebnu aplikaciju kojom omogućava korisnicima uvid u vrijeme koje su proveli na mobitelu, odnosno koliko su vremena potrošili na njegovo korištenje. Naziv aplikacije je Digital Wellbeing i može se preuzeti putem Google Play trgovine, no samo oni korisnici koji imaju ili najnovije Pixele, ili neki drugi uređaj iz Android One programa s Androidom 9.0 Pie.

Digital Wellbeing osim vremena korištenja mobitela detaljno prikazuje i druge podatke, poput, koliko je ukupno vremena bio uključen zaslon, koliko ste obavijesti primili te koliko ste puta sami otključali mobitel. Također detaljno, do u minutu vam može reći koliko ste vremena utrošili na gledanje Netflixa, YouTubea, dopisivanje putem Facebooka ili WhatsAppa i drugih aplikacija.

Kako bi vas ohrabrio na umjerenije korištenje mobitela Google je omogućio postavljanje limita koliko se koja aplikacija može dugo koristiti. Nakon što istekne vrijeme za korištenje neke aplikacije, istu nije moguće ponovno pokrenuti, o čemu će vas Digital Wellbeing obavijestiti porukom na zaslonu.

Google je dodao i opciju naziva Wind Down koja omogućava određivanje od kojih aplikacija želite nastaviti primati obavijesti tijekom noćnih sati, a od kojih ne. Također Wind Down može automatski u određeno vrijeme prebaciti i zaslon u crno-bijeli način rada.

Više o Digital Wellbeingu možete proučiti na Googleovim službenim internetskim stranicama.