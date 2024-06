Domaća aplikacija "Tales of Mello" za kreiranje i slušanje personaliziranih bajki

Nova mobilna aplikacija "Tales of Mello" predstavljena je poslovnoj, tehnološkoj i obrazovnoj zajednici na zagrebačkom Sveučilištu Algebra. Glavni ciljevi aplikacije su ponovno popularizirati čitanje među djecom te učiniti vrijeme koje danas djeca neminovno provode ispred ekrana kvalitetnim i edukativnim. Zaštitno lice aplikacije je mali kameleon Mello s kojim djeca mogu kreirati preko 250.000 različitih priča, pročitati postojeće koje aktivno piše četvero autora ili ih poslušati kao audio knjige.

"Tales of Mello" dolazi iz hrvatskog startupa Daidream sa sjedištem u Vukovaru. Autor ideje o Mellu je mladi Vukovarac s dugogodišnjom adresom u Frankfurtu, Nevio Burić, koji je u Njemačku izbjegao s roditeljima kao dijete za vrijeme Domovinskog rata. Nakon uspješne karijere u tvrtkama iz Silicijske doline, čitajući klasične bajke prije spavanja svojoj djeci (11, 6 i 1 godina), došao je na ideju razvijanja aplikacije. Tvrtku je osnovao u rodnom gradu s developerima Dominikom Kajbom i Zvonimirom Kišurekom, a u osnivačkom timu pridružili su im se i Jan de Jong, nizozemsko-hrvatski poduzetnik, inicijator vize za digitalne nomade, otac četvero djece koji je prepoznao aplikaciju još u fazi ideje te kao glavni dizajner Nijemac Johann Schrer koji je u karijeri radio za najveće automobilske brendove kao što su BMW i Audi.

Nevio Burić

"Aplikacija je nastala kao roditeljski odgovor na pitanje može li vrijeme koje djeca danas provode pred zaslonima biti sigurno za njihov razvoj, korisno i edukativno. Započeo sam ovaj projekt s inspiracijom i motivacijom da učinim nešto dobro za svoju djecu. Tehnologija je danas sastavni dio života svih nas, a mladim generacijama od najranije dobi. Naš cilj nije poticati djecu na korištenje mobitela, ali kada dođe vrijeme da djeca uđu u digitalni svijet, onda je Tales of Mello kvalitetna i korisna alternativa hiperstimulirajućim video i gaming sadržajima. Kada djecu već prođe faza čitanja tradicionalnih bajki, Tales of Mello može biti njihov siguran ulazak u digitalni svijet tako da roditelji ne moraju brinuti hoće li im to štetiti ili im se prezentirati nešto što nije adekvatno", rekao je Nevio Burić.

Mello motivira djecu na istraživanje, uči ih o brojnim temama i potiče ih na kreativnost. Umjesto da su djeca pasivni konzumenti sadržaja, aplikacija ih potiče da se aktivno uključe u njegovo oblikovanje. Mello na poseban način djeci priča o svijetu prirode, ekologiji i održivom razvoju i drugim zanimljivim temama. Baš kao što Netflix pruža personalizirani sadržaj za gledanje, a Wikipedia omogućava pristup beskonačnom znanju, Mello nudi kombinaciju obrazovanja i zabave kroz kreiranje, čitanje i slušanje digitalnih bajki što je čini jedinstvenom na tržištu. U svojim originalnim sadržajima, uz priče kameleona Mella kojih svaki tjedan stiže preko 20 novih, "Mellova biblioteka" uključuje i priče o Nikoli Tesli, Albertu Einsteinu...

Aplikaciju je prije lansiranja testiralo preko stotinu obitelji iz Njemačke i Hrvatske. U razvoju aplikacije konzultirani su i stručnjaci iz područja pedagogije i odgoja, među ostalim Nijemice Felicitas Blumenthal i Rabea Wiese, a svoje mišljenje prilikom zagrebačke prezentacije dali su i hrvatski stručnjaci za odgoj i razvoj djece.

Aplikacija „Tales of Mello“ namijenjena je uzrastu nakon treće pa do 12. godine života, a za samostalno korištenje nakon četvrte godine. U prvoj fazi bit će dostupna na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku, a do kraja godine bit će nadograđena s još nekoliko europskih jezika. Aplikacija "Tales of Mello" od 1. srpnja bit će dostupna za Android uređaje, a u narednom periodu bit će lansirana i verzija za iOS uređaje.