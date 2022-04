Google izbacio aplikaciju za iOS koja pomaže prebacivanju podataka na Android

Google je izbacio besplatnu aplikaciju za iOS, Switch To Android, koja pomaže korisnicima da jednostavnu prenesu podatke s iPhonea na Android telefon.

Naime, Switch To Android radi u potpunosti bežično, što znači da će korisnici izbjeći naporno spajanje telefona kablom. Kako piše u opisu aplikacije na App Storeu, korisnik pomoću nje može premjestiti fotografije, videozapise, kontakte i događaje u kalendaru, no to se ne može reći i za poruke.

Međutim, također se navodi da će Switch To Android pružiti korisnicima ostale važne korake za postavljanje uređaja, uključujući i isključivanje iMessagea, što može biti izrazito korisno za one koji se baš ne snalaze u tom procesu, prenosi The Verge.

Na YouTube kanalu 9to5Googlea osvanuo je i videozapis koji pokazuje kako Switch To Android radi u praksi.

Podsjećamo da je Apple još 2015. godine izbacio aplikaciju Move to iOS za one korisnike koji se prebacuju s Androida na iPhone.