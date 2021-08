Google Karte na iOS-u dobivaju tamni način rada i još toga

Apple je prije gotovo dvije godine izbacio tamni način rada kao dio tvrtkinog mobilnog operativnog sustava iOS-a, no Google je ipak 'štedio' na toj opciji za Google Karte sve do sada

Budući da je u današnje vrijeme gotovo svaka aplikacija prilagođena za tamni način rada, tako je i Google konačno odlučio omogućiti iOS korisnicima da „zamrače“ tvrtkinu aplikaciju za navigaciju, Google Karte.

Korisnici će tamni način rada u Google Kartama moći uključiti jednostavnim odlaskom u postavke, a iz tvrtke navode i da će se aplikacija automatski moći prilagoditi postavkama sustava. Ova bi značajka trebala stići kroz nekoliko tjedana, piše The Verge.

Foto: Google

Osim toga, Google Karte na iOS-u ovoga mjeseca dobivaju još nekoliko značajki vrijednih spomena. Naime, aplikacija će sada podržavati widgete uz dvije ponuđene opcije – jednu koja prikazuje stanje u prometu u blizini korisnika i drugu koja služi kao svojevrsni personalizirani prečac za pretraživanje unutar aplikacije.

Foto: Google

Valja istaknuti i da će Google uskoro omogućiti korisnicima da dijele svoju lokaciju u stvarnom vremenu putem iMessage aplikacije. Oni koji žele podijeliti svojim prijateljima ili obitelji gdje se nalaze, moći će to učiniti pritiskom na Google Karte ikonu, a po zadanim će postavkama lokacija biti vidljiva sat vremena, no to se može i produljiti.