Google olakšava prikaz mailova vezanih uz kupnju i popuste na Gmailu

Google novim funkcijama nastoji Gmail učiniti preglednijim i korisnicima dati više kontrole nad sve većim brojem mailova vezanih uz online kupnju i reklame

Google je najavio dvije nove funkcije za Gmail koje bi korisnicima trebale olakšati snalaženje u hrpi e-mailova vezanih uz kupnju i popuste.

Prvi novitet je prikaz Purchases, namijenjen okupljanju svih obavijesti o narudžbama i dostavama na jednom mjestu. Umjesto da korisnici traže informacije kroz pojedinačne mailove, sada će imati pregled svih nadolazećih paketa u jednoj listi.

Paketi koji stižu unutar 24 sata i dalje će biti istaknuti na vrhu primarne pristigle pošte, a sažetak će ostati vidljiv i unutar samih mailova o kupnji. Ova značajka već se počela uvoditi globalno za sve korisnike Gmaila na mobilnim uređajima i webu.

Druga promjena odnosi se na prikaz Promotions, koji će dobiti opciju sortiranja po „najrelevantnijima“. Time će se u prvi plan stavljati ponude i obavijesti brendova s kojima korisnici najviše komuniciraju, dok će dodatni podsjetnici isticati aktualne popuste i vremenski ograničene ponude.

Oni koji preferiraju dosadašnji prikaz, moći će i dalje sortirati po „najnovijima“. Promjene unutar Promotionsa očekuju se u nadolazećim tjednima za korisnike Gmaila na mobitelima.