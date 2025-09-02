Google: Gmail je siguran, a tvrdnje o ugroženosti korisnika su lažne

Iz Googlea su bili prisiljeni javno reagirati na neprovjerene i netočne informacije koje su se pojavile u medijskom prostoru o tome da su izdali sigurnosno upozorenje za svojih više od dvije milijarde korisnika

Neobična je objava osvanula na Googleovom službenom blogu, u kojoj kompanija uvjerava javnost da je njezin sustav elektroničke pošte, Gmail, potpuno siguran i efikasno zaštićen od neovlaštenih upada. Naime, posljednjih dana su se u raznim clickbait medijima i po društvenim mrežama proširile informacije o tome da je Google poslao kritično upozorenje za svih svojih više od dvije milijarde korisnika, u kojem ih obavještava o ozbiljnom sigurnosnom propustu u Gmailu. "To je potpuno netočno", kažu sada iz Googlea.

Nema velikog propusta

Takve ste obavijesti možda i sami vidjeli više puta – određeni portali redovito objavljuju "bombastične" naslove tipa "Google ima važnu obavijest za sve korisnike Gmaila", a potom se tekst bavi nekim uobičajenim propustom, manjom sigurnosnom zakrpom ili beznačajnom promjenom u dizajnu ili načinu rada sustava. Ovog puta dezinformacije su, očito, toliko eskalirale da ih je i kompanija morala službeno demantirati.

Ovoga puta radilo se o lažnoj informaciji o phishing napadu i masovnom neovlaštenom upadu u korisničke račune. No, situacija nije niti izbliza opasna kao što bi određeni naslovi dali naslutiti – phishing kampanje trajna su pojava, a Google kaže da njihovi sustavi uspiju blokirati više od 99,9% takvih i sličnih napada prije negoli oni uopće dođu do korisnika.

Kad je riječ o zaštitnim mjerama, iz Googlea još jednom savjetuju korisnicima da napuste lozinke i svoj račun zaštite sigurnosnim ključevima (passkey) te budu oprezni prilikom otvaranja pošte nepoznatog pošiljatelja.