Stručnjaci pogrešno alarmirali javnost tvrdeći da Google trenira AI na Gmailu

Izmjena Googleovih postavki izazvala je zabrinutost, jer je nova formulacija potaknula zabunu i sumnje u automatsko davanje pristanka za treniranje umjetne inteligencije na privatnim e-mailovima

Kontroverza oko Googleovog navodnog treniranja modela umjetne inteligencije na korisničkim privatnim e-mailovima iz sustava Gmail ovih se dana viralno proširila društvenim mrežama, no ubrzo se ispostavilo da je riječ tek o – nesporazumu. Sve je započelo prije nekoliko dana, kad je Google je ažurirao postavke u Gmailu koje se odnose na takozvane "pametne značajke", funkcije koje analiziraju sadržaj poruka kako bi se korisnicima omogućile funkcije poput filtriranja neželjene pošte, kategorizacije i prijedloga za pisanje odgovora.

Konfuzija u formulaciji

Međutim, promijenjena formulacija u korisničkom sučelju izazvala je značajnu zbunjenost među korisnicima, ali i onima koji bi trebali problematiku bolje poznavati. Primjerice, među onima koji su pogrešno protumačili navedene promjene bila je i sigurnosna kompanija Malwarebytes, čija je objava na blogu oglasila zvona za uzbunu. Napisali su, naime, da se sadržaj iz privatnih poruka s Gmaila po novome automatski koristi za obuku Googleovih modela generativne umjetne inteligencije i da su korisnici automatski uključeni u tu opciju (tj. da se moraju ručno isključiti iz nje po principu "opt-out").

Na sve je vrlo brzo reagirao Google, potvrdivši da se analiza sadržaja e-pošte provodi isključivo za potrebe internih "pametnih značajki" servisa, a ne za obuku generativnih AI modela, poput Geminija. Kompanija inzistira na tome da su te značajke postavljene kao opcija koju korisnici moraju izričito odabrati za uključivanje ("opt-in"). Neki korisnici ipak su prijavili da su im se te postavke pojavile kao već uključene po "defaultu".

Razjašnjen nesporazum

Nova terminologija doživjela je ipak kritike jer je nejasna, a sam pojam "pametno" se često povezuje s umjetnom inteligencijom, što je u okruženju intenzivne integracije Geminija u Googleove proizvode dodatno potaknulo sumnje. Konfuzija se poklopila i s prijedlogom za kolektivnu tužbu u Kaliforniji, koja tvrdi da je Google dao pristup sadržaju Gmaila, Chata i Meeta svojem AI-ju Geminiju bez odgovarajuće suglasnosti korisnika.

Zbog široko rasprostranjenog nesporazuma koji je nastao, neke medijske kuće su revidirale svoje izvorne članke kako bi uskladile informacije s Googleovom dokumentacijom i potvrdile da se skeniranje e-pošte odnosi na uobičajeni rad Gmailovih funkcija (poput filtriranja i prijedloga) te da ono nije jednako obuci generativnih AI modela. Svoj blog dopunio je i Malwarebytes, reflektirajući nove informacije – pa zabrinutosti za privatnost, navodno, ne bi trebalo biti.