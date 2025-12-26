Gmail će vam uskoro dozvoliti promijeniti adresu, a zadržati sve ostalo

Adresu na Gmailu otvorili ste prije puno godina kao mladi, dali joj neko neobično ime ili nadimak, umjesto svojeg imena i prezimena. Porom vam je ona s vremenom prerasla u login za "cijeli Internet" i arhivu cijelog života, koja se krije iza adrese "slatkica89@gmail.com" ili "frajeriz7b@gmail.com". No, toga se ne možete riješiti jer vam je jednostavno previše toga vezano uz primarni račun – situacija je ovo koja će mnogima biti barem donekle poznata. Međutim, nakon godina i godina traženja, čini se da će Google ipak uslišiti želje mnogih korisnika "zapelih" na starim adresama.

Stara adresa postaje alias

Prema informacijama koje su se pojavile u Googleovim službenim dokumentima za podršku, ova promjena dolazi kao odgovor na dugogodišnje zahtjeve korisnika koji su željeli ažurirati svoje stare adrese bez potrebe za kreiranjem potpuno novog računa. Do sada je Gmail dopuštao promjenu email adrese samo onim korisnicima koji su svoj Google račun registrirali pomoću adresa trećih strana, poput Yahooa ili Outlooka, dok su vlasnici izvornih Gmail računa bili zakinuti za tu mogućnost.

Ključna prednost ovog novog sustava leži u načinu na koji se tretira stara email adresa nakon provedene promjene. Prema dostupnim uputama, stara adresa automatski postaje "alias" odnosno alternativni naziv, što u praksi znači da će korisnici i dalje primati svu poštu poslanu na staru adresu u isti pretinac dolazne pošte koji koristi i nova adresa. Osim kontinuiteta u primanju pošte, Google jamči da će svi podaci povezani s korisničkim računom ostati netaknuti tijekom ovog procesa. To uključuje cjelokupnu povijest e-pošte, kontakte, fotografije spremljene u servisu Google Photos, datoteke na Google Driveu te povijest razgovora.

Ne odmah i ne svima

No, mnogima korisna opcija dolazi i uz neka ograničenja, uvedena primarno kako bi se spriječila zlouporaba sustava kroz učestale promjene identiteta. Korisnici će tako svoju Gmail adresu moći promijeniti samo jednom u razdoblju od 12 mjeseci, a ukupan broj dopuštenih promjena po jednom računu trajno je ograničen na samo tri puta.

Važno je napomenuti da se ova funkcija uvodi u fazama i trenutačno nije vidljiva svim korisnicima na svim tržištima, već samo rijetkima. U dokumentaciji se navodi da se opcija "uvodi postupno", pa nije sasvim jasno kad će biti dostupna svima. Jednom kad se pojavi, opcija promjene bit će dostupna na adresi myaccount.google.com/google-account-email.