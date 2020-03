Huawei prvih 12 mjeseci developerima neće uzimati udio u zaradi od prodaje aplikacija

Huawei se već skoro godinu dana nalazi pod američkim sankcijama koje mu onemogućavaju puno iskorištavanje svih prednosti Android platforme. Jedan od glavnih problema je nemogućnost korištenja GMS servisa, a samim time ni Google Play trgovine za distribuciju mobilnih aplikacija na svojim novim telefonima.

Kako bio umanjio načinjenu štetu Huawei je kreirao vlastite HMS servise i vlastitu trgovinu mobilnim aplikacijama – AppGallery. No da bi ista imala smisla i programeri mobilnih aplikacija moraju se odlučili svoje aplikacije distribuirati preko AppGalleryja. Kako bi ih privukao sebi Huawei je developerima odlučio ponuditi uvjete koje ne mogu odbiti – svu zaradu koju ostvare prodajom aplikacija u prvih 12 mjeseci mogu u potpunosti zadržati za sebe, Huawei im neće uzeti ni centa.

Ova ponuda vrijedi za prvih 12 mjeseci, a za narednih 12 mjeseci omjer raspodjele zarade dijelio bi se ovisno o vrsti aplikacije po principu 10%:90% (edukativne), odnosno 15%:85% (sve ostale), od čega manji postotak uzima Huawei, a veći developer. Ova ponuda ima i rok do kada se developeri moraju odlučiti prihvaćaju li ove uvjete ili ne, a to je do 30. lipnja 2020. godine.

U priloženoj tablici možete vidjeti koje sve vrste aplikacija spadaju pod 0%:100% dogovor – sve vezane uz edukaciju, vijesti, multimediju, fotografiju, putovanja i navigaciju, sport, zdravlje, hranu i slično. Za prodaju igara preko AppGallery Huawei će od prvog dana uzimati udio od zarade, ali u manjem omjeru, od 15%:85%, inače kad prođe promotivno razdoblje taj udio će iznositi 30%:70% za sve vrste aplikacija, osim edukativnih kod kojih će se zarada dijeliti po principu 20%:80%.

Detaljnije informacije dostupne su na Huaweijevim službenim stranicama – ovdje.