I Snapchat je dobio AI chatbota

Snapchatov AI chatbot, My AI, u principu je verzija ChatGPT-a prilagođena Snapchatu. Odgovaranje mu je ipak nešto ograničenije, jer iz Snapa računaju da će ga najviše koristiti mlađa populacija

Snapchat je predstavio My AI, svojeg AI chatbota kojeg pogoni najnovija verzija OpenAI-jevog ChatGPT-a, a koji će biti prikvačen na sam vrh chata unutar ove društvene mreže.

„Osim što svaki dan razgovaramo s našim prijateljima i obitelji, velika je ideja da razgovaramo svaki dan s umjetnom inteligencijom. To je nešto za što smo dobro pozicionirani kao servis za slanje i primanje poruka“, rekao je izvršni direktor Snapa za The Verge, Evan Spiegel.

My AI Foto: Snapchat

Naime, My AI u principu je verzija ChatGPT-a prilagođena Snapchatu i njegovim korisnicima. Najveća razlika je ta što je ipak ograničeniji u odgovaranju, jer su ga zaposlenici Snapa obučili da se pridržava njihovih smjernica o privatnosti i sigurnosti te da ne daje odgovore koji uključuju psovke, nasilje, seksualno eksplicitan sadržaj i slično.

Budući da Snapchat ponajviše koriste školarci i studenti, My AI lišen je mogućnosti pisanja eseja. Valja napomenuti kako je korištenje ovog AI chatbota trenutno moguće samo uz plaćanje pretplate na Snapchat Plus, no Spiegel kaže da će ga uskoro svi moći koristiti u potpunosti besplatno.