Mobilne aplikacije za rad s kriptovalutama

Nedavan ogroman porast vrijednosti bitcoina i drugih vrsta virtualnih novčića, ponovno je u središte pozornosti vratio kriptovalute, a time se u mnogima probudio onaj neodoljiv poziv da investiraju u taj visokorizičan instrument kojemu je, iz ulagačke perspektive, volatilnost ključna karakteristika, ali na kojemu se doista može dobro zaraditi. No, može se i izgubiti, i to je nešto što uvijek valja imati na umu. Premda danas većina kriptovalute smatra tek instrumentima kojima valja trgovati, neki ih sve češće koriste kao sredstvo plaćanja, čime ujedno ponovno podsjećaju na to što kriptovalute zapravo jesu.

Kriptovalute su, jednostavno rečeno, decentralizirani elektronički novac. Dakle, riječ je o digitalnom novcu, koji je osmišljen kao još jedno od sredstava za digitalnu razmjenu, a kojem je jedna od ključnih karakteristika to da je riječ o posve decentraliziranom sustavu, koji se temelji na blockchain tehnologiji. Fizički ne postoji, a same kriptovalute, barem zasad, ne izdaje ni država niti središnja banka. Osim toga, nisu ni pod nadzorom formalnih financijskih institucija, pa se onda formalno kriptovalute ne može smatrati pravim novcem, premda ih se upravo tako može koristiti. Štoviše, posljednjih je godina nastao niz financijskih proizvoda koji omogućuju plaćanje kriptovalutama, ne samo na internetskim trgovinama, nego i sasvim običnim dućanima.

Revolut je popularna fintech usluga koja nudi besplatnu debitnu Mastercard karticu, povezanu s EU IBAN računom, a pomoću koje je moguće kupovati i kriptovalute (www.revolut.com)

Svijet kriptovaluta početnicima može biti itekako zbunjujuć, i to ne samo zato što obiluje brojnim novim pojmovima, nego i zato što se razvojem kriptotržišta pojavio ogroman broj tokena i drugih proizvoda, koji se naslanjaju na same kriptovalute i na blockchain tehnologiju. No, što je uopće blockchain? Jednostavno rečeno, to je glavna knjiga u koju se zapisuju sve transakcije, pri čemu se svaki zapis temelji na složenom matematičkom izračunu, te se zapisuju u slijedu u blokovima, stvarajući tako lanac blokova (blockchain). Cilj toga je spriječiti da se na bilo koji način promijene podaci u lancu, zato što se ne može promijeniti prethodni blok, a da se ne promijene i svi blokovi poslije njega.

Osim toga, ključna karakteristika tog lanca blokova je činjenica da se ne nalazi na jednom mjestu; potpuno je decentraliziran, i svako tko posjeduje kriptovalutu, zapravo ima i vlastitu kopiju glavne knjige koja se sinkronizira među svim računalima u kriptomreži. Upravo su računala u mreži važna za opstojnost samoga lanca, zato što je čitav sustav sačinjen od računala povezanih u mrežu, koja potvrđuju skup transakcija provedenih u blockchainu.

Bitcoin mjenjačnica domaća je mjenjačnica preko koje je moguće kupovati popularne kriptovalute i smjestiti ih u svoj novčanik. Nažalost, nema mobilnu aplikaciju… (www.bitcoin-mjenjacnica.hr)

Međutim, sve je to iz aspekta trgovanja kriptovalutama zapravo nevažno, i to pogotovo onda kada se kriptovalute promatraju isključivo kao ulagački instrumenti. Ući u svijet trgovanja kriptovalutama danas je zaista jednostavno, što je možda i pomalo zabrinjavajuće, jer je vrlo lako izgubiti novac, a ne samo da postoje brojni servisi koji omogućuju elegantnu zamjenu FIAT valuta za one digitalne, nego je tu i niz aplikacija za pametne telefone, koje omogućuju da se to učiniti brzo i jednostavno, izravno sa svojega smartfona.

Ipak, baš kao i kod svakog sudjelovanja na tržištima, i ovdje treba biti vrlo oprezan. Kretanje cijena kriptovaluta nepredvidivo je i iznimno volatilno, a nije ništa čudno da neka kriptovaluta, čak i one najpopularnije, u jednom danu drastično izgube na vrijednosti. Stoga na to treba biti spreman, baš kao što treba biti spreman i platiti porez na eventualne dobitke (mišljenje porezne uprave lako je pronaći). S druge strane, ako će se kriptovalute koristiti kao sredstvo digitalne razmjene ili plaćanja, i to je moguće korištenjem servisa kao što su Wirex, koji nudi Visa karticu, pa čak i fintech usluga, poput Revoluta, koji podržava i kupovanje kriptovaluta.

U svakom slučaju, vođeni nedavnim ogromnim porastom vrijednosti popularnih kriptovaluta, odlučili smo napraviti kratki pregled najboljih i najpotrebnijih aplikacija za pametne telefone, koje su zapravo sve što je potrebno kako bi se kupovalo, mijenjalo, trgovalo, općenito koristilo, i čuvalo kriptovalute. Sve smo razvrstali u četiri osnovne kategorije pa će se tu pronaći aplikacija za praćenje i analizu tržišta, najbolje mjenjačnice, zatim popularne kriptoburze, i na kraju mobilni novčanici, bez kojih su čuvanje i apsolutna kontrola nad kriptovalutama koje se posjeduje, gotovo nemogući.

Praćenje tržišta - Analiza, cijene i aktualni podaci

Kako se danas kriptovalute promatraju više kao ulagački, špekulativni instrumenti, a ne kao digitalne valute koje pretežito služe za plaćanje, onda se valja opremiti i aplikacijama koje omogućuju pouzdano praćenje stanja tržišta kriptovaluta u svakome trenutku. Dakako, ponuda takvih aplikacija također je izdašna, a ovo su svakako ponajbolje…

CoinMarketCap

CoinMarketCap vjerojatno je najpoznatiji izvor informacija o kriptovalutama, a svakako ga vrijedi imati pri ruci, tim više što je svijet kriptovaluta prilično dinamičan ili, kako bi to financijski stručnjaci rekli, volatilan. S ovom će se aplikacijom u svakome trenutku na uvid moći dobiti trenutačnu cijenu, kao i kretanje cijena brojnih kriptovaluta, a uz one najpopularnije, kao što su bitcoin, bitcoin cash, ethereum ili litecoin, može se pratiti njih više od 2000, što je svakako impozantna brojka.

Osim toga, tu je i pregled i praćenje kriptotržišta, pregled najvažnijih novosti, niz statističkih i drugih korisnih podataka, uz grafičke prikaze, kao i druge korisne stvarčice, poput alata za konverziju između FIAT valuta i kriptovaluta. Zgodno je i to što je kriptovalute moguće uspoređivati, postavljati obavijesti i ciljanim cijenama kriptovaluta koje se prati, kako bi se moglo pravodobno reagirati prilikom trgovanja, a jednako je tako moguće organizirati i vlastiti portfelj. U svakom slučaju, ovo je jedna od aplikacija koju bi svatko tko ozbiljno sudjeluje na kriptotržištima trebao imati na svojem pametnom telefonu.

Brzi opis Najbogatiji i najažurniji izvor informacija o kretanju cijena za velik broj kriptovaluta Cijena Besplatan OS Android, iOS URL www.coinmarketcap.com

Blockfolio

Blockfolio još je jedna vrlo popularna aplikacija za praćenje portfelja kriptovaluta izravno sa svojeg pametnog telefona, a koja omogućuje formiranje i praćenje vlastitog portfelja kriptovaluta. Ističe se vrlo izdašnom podrškom za kriptovalute, a kako ih podržava više od 8000, dopast će se i onima koji ne žele pratiti samo najpopularnije, nego i one kriptovalute koje se tek žele pozicionirati. Osim toga, Blockfolio zanimljiv je i zbog integrirane komunikacijske platforme Signal, koja je namijenjena token timovima, kako bi se povezali s vlastitim zajednicama i onima koji zapravo koriste njihove tokene. U suštini, to znači da se mogu primati izravne obavijesti i novosti od timova koji stoje iza kriptonovčića kao što su Monero, Ontology, VeChain i drugi.

Tu je i mogućnost praćenja trendova kriptovaluta u portfelju, zatim praćenje stanja na više od tristotinjak kriptoburzi, primanje obavijesti o kretanju tržišta, i štošta drugo. Ukratko, Blockfolio također se pozicionira kao odličan izvor svih informacija o virtualnim valutama i trenutačnog stanja tržišta kriptovaluta, što znači da svakako valja promisliti o tome da ga se ima pri ruci onda kada se trguje kriptovalutama.

Brzi opis Odlična aplikacija za praćenje tržišta kriptovaluta, koja ih podržava više od 8000 Cijena Besplatan OS Android, iOS URL www.blockfolio.com

Investing.com

Investing.com jedan je od ponajboljih i vjerojatno najpoznatijih servisa koji se specijaliziraju za praćenje financijskog tržišta, a već dulje vrijeme može ga se koristiti i kroz službene aplikacije za pametne telefone. Ona zapravo nudi sve što i servis koji se inače koristi preko web-preglednika, pa je tako moguće u stvarnom vremenu pratiti više od sto tisuća financijskih instrumenata, na više od 70 svjetskih burzi. Naravno, tu je i poseban segment namijenjen kriptovalutama, pa ovo postaje univerzalna aplikacija za sve one koji sudjeluju na raznim financijskim tržištima.

Tu su i općenite vijesti s tržišta kapitala, razne analize, ali i brojni financijski alati, kao što su ekonomski kalendar, tehnička izvješća i analize, konverter valuta, prikaz naprednih grafova, praćenje trendova i koješta drugo. Od drugih stvarčica, valja izdvojiti mogućnost izrade vlastitog personaliziranog portfelja te podešavanje notifikacija za bilo koji instrument prema različitim kriterijima. Aplikacija je besplatna, no prikazuju se oglasi, kojih se može riješiti uz plaćanje mjesečne ili godišnje pretplate.

Brzi opis Praćenje više od sto tisuća financijskih instrumenata na više od 70 svjetskih burzi Cijena Besplatan OS Android, iOS URL www.investing.com

Platforme za kriptovalute - Mjenjačnice i trgovanje

Kako bi se trgovalo kriptovalutama, potrebno je imati otvoren odgovarajući račun te imati digitalni novčanik, no postoje i rješenja koja to objedinjuju, i čitav proces čine daleko jednostavnijim za početnike. Štoviše, neke platforme idu i korak dalje, nudeći besplatne kreditne kartice, pomoću kojih je moguće plaćati u trgovinama – kriptovalutama…

Coinbase

Jedna od najpopularnijih platformi preko koje je moguće kupovati i prodavati svoje kriptovalute upravo je Coinbase, a ona se nameće kao idealna platforma za trgovanje kriptovalutama onima koji se u to tek upuštaju. O tome da je riječ o doista omiljenoj brokerskoj mjenjačnici, sigurno svjedoči činjenica da ga koristi više od 35 milijuna korisnika u 32 zemlje. Za trgovanje su na raspolaganju popularne kriptovalute kao što su bitcoin, bitcoin cash, ethereum, litecoin i druge kriptovalute, a kriptovalute moguće je kupovati kreditnim karticama, ili je svoj račun za trgovanje moguće nadopuniti bankarskim nalozima. Osim toga, tu su i neke zgodne stvarčice kao što su notifikacije o cijenama kriptovaluta, pregled vijesti i drugo.

Naknade nisu najniže među dostupnim platformama, ali Coinbase se mnogo puta pokazao kao jednostavna i odlična platforma za trgovanje i, možda ono što je još važnije, prilično sigurna. Naime, račun na Coinbaseu zaštićen je istim onim sigurnosnim standardima kakve obično koriste ozbiljne financijske institucije. Drugim riječima, Coinbase najbolji je način za većinu da eksperimentiraju trgovanjem kriptovalutama.

Brzi opis Popularna platforma za trgovanje kriptovalutama, idealna za potpune početnike Cijena Besplatan OS Android, iOS URL www.coinbase.com

Crypto.com

Crypto.com još je jedna platforma koja nudi jednostavnu kupnju kriptovaluta, ali i niz drugih zanimljivih proizvoda. Tako se može dobiti Visa kartica, koja se izdaje preko tvrtke PayrNet Limited, a koja se može koristiti za kupnju i plaćanje u trgovinama, pri čemu se može dobiti do osam posto povrata. Osim toga, kako se Crypto.com prilično agresivno pokušava pozicionirati, može se dobiti i besplatna pretplata na video i glazbene servise, mogućnost podizanja gotovine na bankomatima bez plaćanja naknade i štošta drugo.

S druge strane, Crypto.com nudi sasvim solidno rješenje trgovanja popularnim kriptovalutama (podržava ih nešto više od 80), i to pri nerijetko povoljnim tečajevima. Na svoj račun novac je moguće uplaćivati preko kreditnih kartica ili bankovnim transferima, a tu je i niz drugih pogodnosti ako se koristi njihov vlastiti token CRO. Štoviše, Crypto.com poznat je po prilično agresivnom pozicioniranju na tržištu, pa nerijetko nude kojekakve akcije i pogodnosti, a sve kako bi stekli što veći broj korisnika, i što veće korištenje tokena CRO. Nekima će sigurno biti zanimljiva i mogućnost zajmova za kriptovalute, uz relativno solidne kamatne stope.

Bilo kako bilo, Crypto.com dobra je platforma za kupnju i čuvanje kriptovaluta solidne reputacije i visoke razine sigurnosti, a kako nudi i niz drugih pogodnosti kojima se rijetko koja druga platforma može pohvaliti, teško joj je odoljeti.

Brzi opis Solidna platforma za kupnju kriptovaluta, koja nudi i niz drugih zanimljivih pogodnosti Cijena Besplatan OS Android, iOS URL www.crypto.com

Wirex

Wirex je fintech tvrtka koju regulira FCA, a trenutačno ima oko tri milijuna klijenata u više od 130 zemalja te oko dvije milijarde transakcija godišnje. Ono po čemu je najviše zanimljiva, svakako je činjenica da nudi Visa ili Mastercard karticu, a klasične FIAT valute, kao i kriptovalute, zapravo tretira podjednako, i nudi konverziju među njima prema nerijetko ponajboljem tečaju. To znači da je na Wirexovom računu moguće čuvati novac u više FIAT valuta, kao i u kriptovalutama, a svakako je zgodno i to što je podržana hrvatska kuna.

Naravno, slično kao što to rade i druge fintech tvrtke takvog tipa, korištenjem kartice i plaćanjem, bilo na internetskim prodajnim mjestima ili stvarnim trgovinama, može se dobiti do jedan i pol posto povrata potrošenog novca. Jednako tako, moguće je i podizati gotovinu na bankomatima. Doduše, na umu valja imati da Visa kartica nije besplatna, i mora se plaćati naknada od 15 eura godišnje za održavanje računa, ali i to da su tu i druge naknade, no Wirex je još jedan odličan način da se kriptovalute koriste kao digitalni novac, a ne isključivo kao ulagački instrumenti.

Brzi opis Platforma koja omogućuje korištenje kriptovaluta kao klasično sredstvo plaćanja Cijena Besplatan OS Android, iOS URL www.wirexapp.com

Trgovanje kriptovalutama - Burze za trgovanje

Burze na kojima se trguje kriptovalutama mogu poslužiti dvojako; s jedne strane, preko njih moguće je kupovati kriptovalute, a s druge strane, na njima je moguće trgovati s drugim trgovcima te tako stvarati tržište ponude i potražnje. Baš kao što je to slučaj s vrijednosnim papirima ili drugim instrumentima. Evo i nekoliko najpopularnijih kriptoburzi…

Binance

Binance je odlična platforma za trgovanje kriptovalutama, koja se ističe najvećim dnevnim volumenom trgovanja. U trenutku pisanja ovih redaka, na Binanceu je u proteklih 24 sata opseg trgovanja kriptovalutama iznosio gotovo 18 milijardi dolara. Popularnost je stekao, ne samo činjenicom da nudi mogućnost trgovanja velikim brojem kriptovaluta (trenutačno ih podržava više od 300), nego i činjenicom da podržava 43 svjetske FIAT valute, među kojima se ubraja i hrvatska kuna, kao i time da spada među kriptoburze s najvišom razinom likvidnosti.

Kriptovalute lako je moguće kupovati preko platforme korištenjem debitnih ili kreditnih kartica, uz većinom relativno povoljne naknade, a nije ništa neobično novac uplaćivati i bankovnim transferima (tako će se novac i povlačiti s Binanceova računa). Osim toga, tu je i Binance Visa kartica, preko koje je moguće plaćati kriptovalutama, a zgodan je i detalj to što je moguće zarađivati do pet posto na kamatama pri čuvanju USD Stablecoina. Specifičnost je i činjenica da mobilna aplikacija ima mogućnost promjene sučelja; jedno je prilagođeno za napredne i iskusne trgovce kriptovalutama, a drugo za potpune početnike.

Brzi opis Burza za trgovanje kriptovalutama s najvećim dnevnim opsegom trgovanja i nizom mogućnosti Cijena Besplatan OS Android, iOS URL www.binance.com

Bitstamp

Bitstamp pravi je veteran među kriptoburzama, a nastala je 2011. godine te se otad pa do danas nametnula kao jedna od vodećih platformi za trgovanje kriptovalutama, kojoj su skloni nešto iskusniji trgovci, i oni koji više cijene kvalitetu, umjesto kvantitete. Jednostavnije rečeno, Bitstamp trudi se zadržati višu razinu korisničkog iskustva, nudeći neke specifične mogućnosti kao što su različiti tipovi naloga, zadržavajuću pritom podršku za svega desetak kriptovaluta. Tako su podržani bitcoin, ethereum (ether), litecoin, XRP, bitcoin cash, stellar lumens, paxos standard, chainlink i OMG network.

Ključna prednost Bitstampa, i to iz aspekta korisnika unutar EU, činjenica je da se nalazi u Luksemburgu. Zapravo, svi računi dosadašnjih klijenata iz EU već su odavno preseljeni u Luksemburg iz Velike Britanije zbog Brexita. Naravno, kriptovalute moguće je kupovati kreditnim karticama, a podržane su i tri FIAT valute, i to dolar, euro i funta. Osim toga, tu su i neki alati za analizu tržišta, jednostavno slanje i primanje kriptovaluta, a tu su i neke dobro osmišljene sigurnosne karakteristike. Drugim riječima, Bitstamp je solidno rješenje za trgovinu popularnim kriptovalutama unutar EU.

Brzi opis Solidna kriptoburza, posebno prikladna za sve korisnike s prebivalištem unutar EU Cijena Besplatan OS Android, iOS URL www.bitstamp.net

Kraken

Slično kao i Bitstamp, Kraken je također utemeljen 2011. godine, i te se dvije kriptoburze često uspoređuju. No, ova burza podržava više od 40 kriptovaluta, kao i šest FIAT valuta, a može je se koristiti iz 190 zemalja. Osim toga, Kraken nudi neke naprednije mogućnosti, koje su zanimljive ozbiljnijim trgovcima, kao što su futures ugovori (Kraken Futures), podrška za margin trading, OTC opcije, pa čak i dark pool, zahvaljujući čemu trgovci mogu anonimno zadavati velike prodajne ili kupovne naloge, a da se drugima ne otkrivaju informacije o tome.

Kada je u pitanju uplata sredstava, na Kraken se novac može uplaćivati SEPA nalozima, za koje nije potrebno plaćati naknade, podržane su debitne i kreditne kartice, a moguće je na račun u Krakenu prebacivati i kriptovalute iz svojih digitalnih novčanika; nešto što je općenito karakteristika i drugih sličnih servisa. Ono što je ključna odlika Krakena, premda će se s njime moći snaći i potpuni početnici, činjenica je da će u ovoj kriptoburzi kvalitetan alat za trgovanje kriptovalutama pronaći iskusniji trgovci. Zapravo, za njih je napravljena i posebna mobilna aplikacija Kraken Pro, dok će se oni manje iskusni bolje snalaziti u osnovnoj inačici aplikacije, koja se više ponaša kao brokerska mjenjačnica nego kao prava kriptoburza.

Brzi opis Kriptoburza koja je nekim svojim specifičnim mogućnostima primjerenija iskusnim trgovcima Cijena Besplatan OS Android, iOS URL www.kraken.com

Mobilni novčanici - Spremišta za digitalni novac

Bez novčanika za kriptovalute zapravo je nemoguće s njima i raditi, a bez obzira na to što platforme za trgovanje kriptovalutama običavaju čuvati kupljene tokene u njihovim novčanicima povezanim s računom na toj platformi, time se ne dobiva kontrola nad privatnim ključevima. Možda najsigurniji način za čuvanje kriptovaluta su tzv. papirnati novčanici, no kriptovalute daleko je praktičnije čuvati u mobilnom novčaniku na svojem pametnom telefonu…

Blockchain Wallet

Blockchain Wallet jedan je od najstarijih i najpopularnijih mobilnih novčanika, a njegova je ključna prednost činjenica da privatni ključevi mogu biti u rukama samoga korisnika pa, samim time, korisnici zadržavaju potpunu kontrolu i dogovornost nad kriptovalutama do kojih se dolazi preko novčanika. Ono što mu mnogi ističu kao ključni nedostatak, svakako je činjenica da podržava malo kriptovaluta, pa su tako podržane najpopularnije kriptovalute kao što su bitcoin, ethereum, bitcoin cash, stellar, ALGO i još šačica drugih.

Blockchain Wallet podržava kupnju i razmjenu kriptovaluta, no u tom se slučaju treba odlučiti za skrbničku varijantu, u kojoj se nema nadzor nad privatnim ključevima, i čime taj novčanik više postaje nalik brokerskim mjenjačnicama, kao što je to Coinbase. Međutim, svi se ti elementi ne moraju nužno koristiti, i Blockchain Wallet može se upotrebljavati isključivo kao sasvim besplatan mobilni novčanik solidnih sigurnosnih karakteristika.

Uz zadržavanje kontrole nad privatnim ključevima, tu je i podrška za dvostruku autentifikaciju, mogućnost namještanja PIN-a i korištenja biometrije za prijavu u aplikaciju te izrada backup fraze od 12 riječi, kako bi se moglo pristupiti sredstvima u novčaniku kada se zaboravi lozinka, ili je blockchain nedostupan.

Brzi opis Mobilni novčanik koji omogućuje potpunu kontrolu nad privatnim ključevima Cijena Besplatan OS Android, iOS URL www.blockchain.com

BRD

Danas BRD, a nekoć poznatiji kao Bread, ovo je jednostavan mobilni novčanik za kriptovalute, koji kontrolu i upravljanje nad privatnim ključevima ostavlja korisniku. Specifičnost je i to što je to potpuno decentralizirani novčanik, koji se izravno spaja na blockchain korištenjem na posve siguran način generiranog papirnatog ključa od 12 riječi. To, ukratko, znači da nije potrebno otvarati korisnički račun, i nema potrebe za pamćenjem lozinki, a jedino za što se treba pobrinuti jest to da se generirana fraza ne izgubi (uvijek je uputno koristiti upravitelje lozinki).

BRD ne pohranjuje podatke o financijskim aktivnostima i transakcijama, nego se aplikacija sinkronizira s blockchainom kako bi se dobila zadnja stanja svih transakcija. Ta će sinkronizacija ponešto potrajati prvi put, no svaki će idući sinkronizacija biti daleko kraća. BRD omogućuje i kupnju kriptovaluta izravno kroz aplikaciju, i to korištenjem kreditnih kartica, ali i na druge načine, pa ga se može koristiti i kao mjenjačnicu, ako se to želi.

Bilo kako bilo, BRD prilično je dobar mobilni novčanik koji se, prije svega, ističe jednostavnošću, pa je prikladan za potpune početnike, no zanimljivim će ga pronaći i oni koji su već iskusni u radu s najpopularnijim kriptovalutama. Na umu samo valja imati da ne podržava velik broj kriptovaluta.

Brzi opis Jednostavan i ljepuškast mobilni novčanik, koji se izravno spaja na blockchain Cijena Besplatan OS Android, iOS URL www.brd.com

Trust

Trust je jedan od trenutačno iznimno popularnih mobilnih novčanika, a koji je zapravo službeni mobilni novčanik poznate kriptoburze Binance. Podržava niz kriptovaluta, a uz one najpopularnije, tu su i druge, nešto manje istaknute digitalne valute. Osim toga, podržava Binance DEX, što će biti korisno svima onima koji koriste Binance kao alat za trgovanje kriptovalutama, zatim podršku za Uniswap i PancakeSwap trgovanje kriptovalutama izravno iz same aplikacije, a posebno je zgodno i to što će privatni ključevi biti sigurno pohranjeni na samome pametnom telefonu.

Osim toga, Trust omogućuje i to da se zarađuje kamata na kriptovalutama, moguće je igrati i blockchain igre, te pristupati platformama DApps i DeFi. Sa sigurnosne strane, Trustu se može prigovoriti činjenica da ne podržava dvostruku autentifikaciju, no istodobno osigurava da je sve snažno šifrirano, već spomenuta mogućnost da se privatni ključevi pohrane lokalno, a tu je i mogućnost izrada backup fraze kako bi se moglo pristupiti sredstvima u novčaniku kada se zaboravi lozinka. Sve u svemu, Trust se nameće kao odličan univerzalni mobilni novčanik za kriptovalute, s nizom dodatnih mogućnosti.