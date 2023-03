Posljednjih nekoliko godina, unatoč tome što Windowsi i dalje uvjerljivo dominiraju kao primarni izbor za desktop operacijski sustav, GNU/Linux počeo se zamjetnije popularizirati. Djelomice se to može zahvaliti sve dorađenijim, ljepšim i opremljenijim distribucijama, koje su postale sve prilagođenije potpunim početnicima te se GNU/Linux konačno počeo odmicati od uloge operacijskog sustava koji je strogo namijenjen iskusnim korisnicima. Štoviše, dostupan je niz distribucija koje su specifično namijenjene početnicima, i potiču na prijelaz s Windowsa (ili MacOS-a), čineći sve iznimno jednostavnim, i pritom nudeći slične sposobnosti kao i Windowsi, kao i one koje isto to pokušavaju učiniti činjenicom da su vizualno vrlo atraktivne, apelirajući tako na one kojima je estetika iznimno važna. Stoga ne treba čuditi da je tijekom vremena nastalo i nekoliko aplikacija za pametne telefone, koje su specifično namijenjene upravo onima koji se svakodnevno služe GNU/Linuxom kao svojim preferiranim desktop operacijskim sustavom.