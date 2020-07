Radi uštede bandwidtha Google Photos privremeno neće automatski backupirati podatke s messengera

Pokazalo se kako za vrijeme pandemije koronavirusa korisnici šalju veći broj poruka, a pogotovo onih koje sadrže neku multimedijalnu datoteku - fotografiju ili video. Kako bi uštedio na bandwidthu Google je odlučio privremeno obustaviti automatsko spremanje i sinkronizaciju multimedijalnih datoteka na Google Photos.

Da bi sve bilo fer i da kasnije ne bi bilo neugodnih iznenađenja Google će svoje korisnike upozoriti na to idući put kada korisnici pokrenu aplikaciju na svojim telefonima. Treba naglasiti kako opcija backupa i sinkronizacije nije potpuno onemogućena, već se ista samo neće odvijati automatski – korisnici koji to žele, backup podataka će moći odraditi ručno, ali i ponovno uključiti automatski backup ukoliko im je on stvarno potreban.

Iako je Google naveo tek tri aplikacije kao primjer (WhatsApp, Messages i Kik) XDA Developer je otkrio i dodatne koje su također ostale bez automatskog backupa:

Facebook

Helo

Instagram

LINE

Messenger

Snapchat

Twitter

Viber

Kada se malo bolje razmisli Googleu ovo nije prvi, a ni jedini put da se odlučio na uštedu bandwidtha za vrijeme pandemije koronavirusa. Isti potez su još ranije povukli s YouTubeom kada su ograničili kvalitetu streaminga na niže rezolucije. Slično su uradili i ostali streaming servisi – Netflix, Disney+, TikTok i drugi.