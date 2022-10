Što je X, "aplikacija za sve", koju sanja Elon Musk?

Sada, kada je vrlo izgledno da će novi vlasnik Twittera postati Elon Musk, kao i da će za to zadovoljstvo platiti 44 milijarde dolara, počelo se nagađati kako će budućnost te društvene mreže izgledati u praksi. Jedan od najvažnijih signala o tome kamo s njime namjerava ići, dao je sam Musk, gdje drugdje – nego na Twitteru. Po objavi vijesti o dogovorima za preuzimanje napisao je da će ovom akvizicijom biti ubrzan njegov plan za "X, the everything app".

Aplikacija za sve

Što bi, dakle, mogao biti "X, aplikacija za sve"? Vratimo se u prošlost i pogledajmo što Musku X uopće predstavlja. X.com bio je Muskov veliki projekt, online banka osnovana 1999. godine, daleko prije vremena fintecha i današnjih online banaka. Godinu kasnije spojena je s tvrtkom Confinity, a novoosnovana kompanija dobila je ime za koje ste čuli – PayPal.

Nakon prodaje PayPala eBayu, Musk više nije imao doticaja s X-om, ali je "zbog velike sentimentalne vrijednosti", od novih vlasnika otkupio domenu X.com. Bilo je to 2017. godine, kada je on već bio multimilijarder. Iako nije objavljena cijena, špekulira se da ta domena nije promijenila vlasnika za malen iznos novca.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Od tada na adresi X.com nema, zapravo, ničega – samo jedan jedini znak X na praznoj stranici. Musk do sada nije otkrivao nikakve planove što će s tom domenom, sve dok nije odlučio preuzeti Twitter. Sada tvrdi da će upravo to preuzimanje ubrzati realizaciju planova za 3 do 5 godina. A kakvih planova? Teško je sada reći, ali možemo informirano nagađati.

Po uzoru na WeChat

Najbliže onome što bi se moglo opisati kao "aplikacija za sve" postoji u Kini i naziva se WeChat. Također je riječ o društvenoj mreži, ali i platformi za izravnu komunikaciju, mobilna plaćanja, prebacivanje novca kontaktima, naručivanje hrane, videokonferencije, igre, dijeljenje slika, videa, lokacija… kratko rečeno "za sve". Kao takav, WeChat ima preko 1,2 milijarde korisnika, odnosno oko milijardu više od Twittera.

Sve upućuje na to da bi Musk htio proširiti svoju novu "igračku" na više od društvenih mreža i komunikacije. Isticao je više puta do sada kako bi Twitter trebao biti bolje mjesto za razmjenu mišljenja, na kojem je očuvana sloboda govora, a moderiranje je pošteno i minimalno. Nedavno je na skupu dioničara Tesle rekao i kako ima viziju ostvariti davni san o "korporaciji X" i svemu onome što je ona mogla biti. Na jednom je podcastu izjavio da SAD-u treba "super app" i da "se to nekako treba dogoditi". Bilo prenamjenom Twittera, bilo izradom od nule.

Na WeChatu - nema čega nema

"Ako ste u Kini, praktički živite na WeChatu. On radi sve. U principu je kao Twitter, plus PayPal, plus još gomila stvari umotanih u jedan paket, s izvrsnim sučeljem. To je zaista izvrsna aplikacija, a izvan Kine nemamo takvo nešto", rekao je Musk. Spomenuo je da je za aplikaciju, koja predstavlja digitalni gradski trg, kao mjesto razmjene ideja i informacija, bitno da stekne povjerenje korisnika te dodao: "Nakon toga, dodavanje plaćanja, bilo kriptom, bilo fiat novcem, ima mnogo smisla".

Potencijal je tu, 200-tinjak milijuna korisnika Twittera trebalo bi pretvoriti u milijardu, a onda bi se i ulaganje u njega moglo početi isplaćivati.