Tinder dobio nove značajke za sigurniji spoj

Tinder, popularna dating aplikacija dobila je novu nadogradnju koja bi trebala značajno poboljšati sigurnost korisnika, a detalji o promjenama dostupni su na službenom blogu servisa.

Pritom se ne misli na sigurnost vezanu za uređaje na kojima se izvodi aplikacija već na osobnu fizičku sigurnost korisnika.

Dodan je takozvani gumb panike kojim je moguće brzo obavijesti policiju ili vezane službe ukoliko se korisnik aplikacije nađe u opasnosti. Također, dodana je mogućnost slanja obavijesti prijateljima i obitelji da korisnik ide na spoj (što uključuje lokaciju i vrijeme).

Spomenute opcije dostupne su zasad samo u SAD-u i to zahvaljujući platformi Noonlight u koju je Tinder investirao svoja sredstva.

Ostale sigurnosne značajke koje se testiraju su novi način provjere identiteta u stvarnom vremenu pomoću niza selfie fotografija koje se onda uspoređuju s postojećim profilnim fotografijama (ova opcija trebala bi biti dostupna korisnicima tijekom ove godine).

Tu je i opcija bazirana na strojnom učenju nazvana Does This Bother You? koja će korisnicima omogućiti prijavu uznemirujućih poruka drugih korisnika, a isto tako ponuditi upozorenje korisniku da šalje potencijalno uznemirujuću poruku drugom korisniku servisa (ponuditi će mu opciju da se predomisli što se tiče slanja takve poruke prije nego što je ona poslana).