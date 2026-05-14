Amazon ipak ne radi na vlastitom AI mobitelu

Amazon trenutno ne vidi svrhu u izradi mobitela, ali to ne znači da ih u budućnosti neće raditi

Amazonov Fire Phone iz 2014. bio je veliki promašaj, zbog čega se Bezosova tvrtka držala tableta. No, u ožujku se pojavila neočekivana vijest da Amazon navodno razvija mobitel i to u potpunosti pokretan umjetnom inteligencijom.

Međutim, iako su se te glasine tada činile poprilično realnima, iz Amazona sada stižu drugačije vijesti. Kako je u razgovoru za Financial Times rekao Panos Panay, šef Amazonovog odjela za potrošačku elektroniku, Amazon trenutno ne razvija mobitel.

"Mislim da je vaše pitanje vrlo crno-bijelo - razvijamo li mobitel? Puno ljudi želi da kažem ne, ali puno ljudi želi i da kažem da. Razumijem to. Moj odgovor je sljedeći: nije nužno da razvijamo mobitel. Trenutačno ne postoji jasan smjer koji bi imao smisla. I sami ste rekli da postoji puno novih oblika uređaja i tehnologija na koje se treba fokusirati", rekao je Panay.

Ipak, nije u potpunosti negirao glasine. Naglasio je da mobiteli svakako neće nestati s tržišta te da će se njihov oblik i način korištenja značajno mijenjati tijekom sljedećih 10 godina, a naglasio je i da Amazonova kultura tvrtke i dalje uključuje spremnost na velike i rizične projekte, ako se pokaže da korisnici to uistinu trebaju.

Drugim riječima, Amazon za sada nema planova za novi mobitel, no mogućnost da se jednog dana ponovno okušaju na tom tržištu svakako nije isključena.