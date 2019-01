Apple predstavio Smart Battery Case za najnovije iPhone

Smart Battery Case nije ništa novo u svijetu Applea i iPhonea. Dodatna baterija u obliku zaštitnog kućišta na tržištu je još od iPhonea 6, dakle još od tamo 2015. godine. No njezin dizajn te podrška za najnoviji modele iz linije iPhone jest.

Naime, iako je i ovogodišnji Smart Battery Case grbav, grba mu je manje primjetna nego što je to slučaj s grbom na originalnom modelu iz 2015. godine. Baterija kod novog modela kreće odmah ispod kamera i proteže se do samog kraja kućišta. Time, je Apple donekle povećao vizualni dojam cijelog kućišta, mada smo i dalje mišljenja kako je ovakav dizajn nešto što ne bismo očekivali od Apple, barem ne onog iz doba Stevea Jobsa.

Podsjetimo, kada je Apple predstavio prvi Smart Battery Case korisnici su ga dočekali na nož. Dizajn im se činio toliko neappleovski da su ga počeli ismijavati kad god bi stigli. Stvar je otišla toliko daleko da je sam Tim Cook morao gasiti požare izjavama kako grba na kućištu nije grba već zgodno rješenje koje olakšava skidanje kućišta te kako dotično kućište nije za dnevnu uporabu već da je osmišljen kao povremena pomoć kada se nalazite u područjima bez električne energije, primjerice na planinarenju ili na dugim noćnim putovanjima.

Prema navodima proizvođača, Smart Battery Case omogućit će novim iPhoneima (ovisno o modelu) dovoljno energije za do 33 (XS), 37 (XS Max) ili 39 (XR) sati telefonskih razgovora, do 25 (XS i XS Max) ili 27 (XR) sati uživanja u multimedijalnim sadržajima i do 20 (XS Max), 21 (XS) i 22 (XR) sata surfanja Internetom. Smart Battery Case podržava bežično punjenje baterije kako vlastite tako i one na iPhoneu. Obje baterije se pune istovremeno.

Ako malo bolje proučite Appleove internetske stranice primijetit ćete kako Apple za iPhone X nije izdao Smart Battery Case, kao što to nije učinio ni za iPhone 8. Dio vlasnika sada već starog iPhonea X javlja kako mogu koristiti Smart Battery Case za iPhone XS i na svojim uređajima. No, dio vlasnika iPhonea X navodi suprotno što ostavlja dojam kako mogućnost korištenja dodatne baterije na iPhoneu X ovisi i o inačici iOS-a, što pak ostavlja sumnju i kako Apple softverski blokira korištenje dodataka za novi iPhone na starom. Čini se kako bi uskoro mogla započeti nova afera - #CaseGate.

Detaljne specifikacije o novom dodatku za iPhone XS, XS Max i XR možete proučiti na službenim internetskim stranicama proizvođača. Za kraj, mi ćemo navesti još samo dostupne boje (crna i bijela) te cijenu – 129 USD.