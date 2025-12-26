Apple bi 2026. ipak mogao predstaviti iPhone Air 2

U studenom su se pojavile informacije prema kojima je Apple navodno odlučio odgoditi drugu generaciju iPhone Aira zbog slabije prodaje originalnog modela, ali se čini da su se planovi promijenili

Matej Markovinović petak, 26. prosinca 2025. u 17:21
iPhone Air s dvije kamere 📷 Foto: Ilustracija
iPhone Air s dvije kamere Foto: Ilustracija

Unatoč ranijim glasinama koje su upućivale na odgodu, Apple bi ipak mogao predstaviti iPhone Air 2 sljedeće godine.

Ako je za vjerovati kineskim izvorima s Weiboua, iPhone Air 2 trenutno je predviđen za predstavljanje na Appleovom velikom događaju koji će se održati u rujnu 2026. godine. Time bi se taj model ponovno vratio u Appleov uobičajeni godišnji ciklus predstavljanja novih iPhonea.

Isti izvor tvrdi i da je jeftini iPhone 17e već ušao u fazu masovne proizvodnje te da se njegovo predstavljanje i dalje očekuje u proljetnom terminu. Prema ranijim glasinama, Apple bi u rujnu 2026. trebao predstaviti modele iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max te prvi sklopivi iPhone, dok bi ostali modeli stigli kasnije.

Što se specifikacija iPhone Aira 2 tiče, navodno će imati dvostruku stražnju kameru, veću bateriju, nižu početnu cijenu te napredniji sustav hlađenja s parnom komorom.

 



