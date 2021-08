Asusovi igraći telefoni dolaze sa Snapdragonom 888+ i do 18 GB RAM-a

Asus je još u ožujku ove godine lansirao ROG 5 seriju igraćih telefona, a već su sad otkrili njihove nasljednike ROG Phone 5s i 5s Pro, koji će dolaziti s Qualcommovim Snapdragon 888+ procesorom te do 18 GB RAM-a i 512 GB memorije za pohranu.

Oba će modela od svojih prethodnika zadržati 6,78-inčni Full HD+ AMOLED HDR zaslon od 144 Hz, no sada će imati brzinu uzorkovanja dodira do 300 Hz, što će igračima dati prednost u mobilnim pucačinama poput PUBG-a ili Call Of Dutyja, piše Gizmochina.

ASUS ROG Phone 5s. Foto: ASUS

ROG Phone 5s ima dizajn gotovo identičan njegovom prethodniku, dok 5s Pro na stražnjoj strani ima ROG Vision Color PMOLED zaslon, već viđen na ROG Phone 5 Ultimate uređaju. Kamere su također ostale jednake, pa je tu glavna od 64 MP, ultraširoka od 13 MP, makro od 5 MP, a za selfije je zaslužna prednja od 24 MP.

Asus ROG Phone 5s Pro. Foto: Asus

Novi Asusovi igraći telefoni imaju bateriju kapaciteta 6000 mAh s podrškom za HyperCharge brzo punjenje od 65 W, senzor otiska prsta u zaslonu, podršku za dual SIM, zvučnike s prednje strane, četiri mikrofona i 3,5mm utor za slušalice. Baš kao i ROG Phone 5 Ultimate, 5s Pro imat će i dodatne senzore na dodir sa stražnje strane koji će se moći koristiti prilikom igranja.

Cijena za početni model ROG Phone 5s uređaja (16/256 GB) iznosit će gotovo 1100 dolara, a zainteresirani će za jači model (18/512 GB) trebati platiti skoro 1230 dolara. ROG Phone 5s Pro (18/512 GB) bit će nešto skuplji, pa će koštati oko 1365 dolara.

Foto: Asus

Budući da su Asusovi novi igraći telefoni trenutno lansirani samo za tajvansko tržište, cijene su okvirno preračunate iz njihove valute. Valja istaknuti da nije poznato kada će Rog Phone 5s i 5s Pro biti dostupni za kupnju i kod nas.