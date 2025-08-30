Samsung Notes dobiva podršku za vodoravni prikaz stranica i 'ljepljive' podsjetnike

Samsung radi na poboljšanju svojih sustavnih aplikacija, a sada je na redu došao Samsung Notes koji je dobio novi način prikaza stranica i još jednu vrstu podsjetnika

One UI 8 donio je veliko osvježenje Samsungovog korisničkog sučelja, ali poboljšanja stižu i za Samsungove sustavne aplikacije. Naime, Samsung Notes dobio je ovoga tjedna novu verziju 4.4.30.63 s nizom ispravaka grešaka, ali i korisnim značajkama.

Dva glavna noviteta su podrška za vodoravni raspored stranice i podrška za „sticky notes“, odnosno podsjetnike. Prva opcija omogućuje korisnicima da kreiraju bilješke na stranici orijentiranoj vodoravno, što je korisno za preglednije pisanje, crtanje i organizaciju sadržaja, posebice na uređajima s većim zaslonima.

Važno je naglasiti da se ova mogućnost razlikuje od već postojeće podrške za korištenje aplikacije u landscape načinu rada, jer se sada mijenja izgled same stranice, a ne samo položaj aplikacije.

Što se tiče novih podsjetnika, riječ je o jednostavno načinu za brzo bilježenje nekih informacija i prikaz podsjetnika ili kratkih zadataka. Značajka ni u kojem slučaju nije revolucionarna, ali povećava mogućnost produktivnosti Samsung Notesa, što će korisnici vjerojatno pozdraviti, pogotovo oni koji često nešto pišu u bilješkama.

Novo ažuriranje Samsung Notesa dostupno je trenutno samo za uređaje s instaliranom beta verzijom One UI-a 8, ali će uskoro stići i na ostale uređaje.