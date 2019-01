Galaxy S10 imat će vlastiti novčanik za kriptovalute

Samsung je najavio kako će novu, Galaxy S10 liniju mobitela predstaviti krajem veljače, točnije 20. veljače 2019. godine. Do sada smo o dotičnim mobitelima saznali gotovo sve što se o hardveru saznati moglo – dimenzije i karakteristike zaslona, na kojem će se SoC-u temeljiti te koliko će imati radne, a koliko podatkovne memorije i drugo.

O softveru do sada nije bilo previše riječi. Zna se kako će se mobiteli iz linije Galaxy S10 temeljiti na Androidu 9.0 Pie i to je do sada bilo manje-više sve. No, zahvaljujući leakeru Gregory Blakeu sada znamo kako će Samsung ovog puta u softversku ponudu uključiti i vlastiti novčanik za kriptovalute – Samsung Blockchain KeyStore.

Samsung odmah na početnom zaslonu napominje kako je riječ o sigurnom i prikladnom mjestu za digitalne valute. Iz priloženih fotografija vidljivo je kako će Samsung Blockchain KeyStore podržavati najmanje dvije poznate kriptovalute – bitcoin i ethereum.

Također vidljivo je kako će korisnici koji se odluče koristi Samsungov novčanik biti u mogućnosti kako kreirati novi novčanik tako i koristi svoje postojeće digitalne novčanike. Sva podešavanja vezano uz digitalni novčanik obavljat će se unutar izbornika Biometrics and security, gdje je Samsung Blockchain KeyStore dobio vlastito mjesto unutar kojeg će biti moguće kreirati i uređivati privatne ključeve za osiguravanje digitalnog novčanika.