Samsung će Galaxy S10 predstaviti 20. veljače

Samsung bi uskoro trebao predstaviti čak tri mobitela iz linije Galaxy S10 (S10, S10 Lite i S10+). O njima se putem raznih leakova do sada doznalo već mnogo toga, a glavna karakteristika koja će ih nakon nekoliko generacija "S" linije Galaxyja dijeliti od prethodnika tiče se fizičkog izgleda. Napokon će Samsungov Infinity zaslon od ruba do ruba zaista to i biti, "čelo" i "brada" uređaja bit će značajno tanji, a prednja će kamera kroz zaslon gledati kroz "špijunku" – tj. kroz okrugli otvor u takozvanom Infinity-O zaslonu.

Iako je Samsung možda nešto i sakrio od javnosti pa to nije još procurilo u medije, svi su gotovo sigurni kako znaju kakvi će novi Galaxyji S10 biti. Jedino što do sada nismo znali jest – datum kada će ih korejska kompanija i službeno predstaviti. A u četvrtak smo doznali i to.

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2019

Samsung je na svojim službenim računima na društvenim mrežama objavio kratki najavni video na kojem se ističe tek broj 10 ispisan na dva zaslona mobitela. Na ovoj najavi vidi se i datum 20. veljače, za kada je zakazan događaj za medije Unpacked. Na ovom bi eventu, koji će biti održan u San Franciscu, svijet napokon trebao vidjeti što je Samsung spremio za 2019. godinu kad je riječ o njihovoj najpopularnijoj liniji mobitela.

Događaj će biti moguće pratiti i uživo putem Samsungovih stranica.