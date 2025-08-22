Pixel 10 Pro Fold stiže na tržište bez povećanja cijene

Za razliku od prethodnika, Pixel 10 Pro Fold, uz novi Tensor G5 SoC, ima nešto veći vanjski zaslon i veći kapacitet baterije, a sve po istoj početnoj cijeni

SPECIFIKACIJE Ekran Vanjski: 6,4" OLED (1.080 x 2.364, ~403 PPI), 120 Hz, HDR, Gorilla Glass Victus 2, 3.000 nita

Unutarnji: 8,0" LTPO OLED (2.076 x 2.152, 1:1, ~374 PPI), 120 Hz, HDR10+, 3.000 nita Čip Google Tensor G5 (8 jezgri, 3 nm) RAM / Memorija 16 GB RAM / 256 GB, 512 GB ili 1 TB (UFS 4.0) Stražnje kamere 48 MP (f/1.7, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS)

10.5 MP ultraširoka (f/2.2, 127˚, PDAF)

10.8 MP telefoto (f/3.1, 5X optički zum, Dual Pixel PDAF, OIS) Prednja kamera Vanjska: 10 MP, f/2.2

Unutarnja: 10 MP, f/2.2 Povezivost GSM / CDMA / HSPA / 5G / LTE / EVDO / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 6.0 Baterija 5.015 mAh (neizmjenjiva) / 30 W žično (50% za 30 min), 15 W Qi2 bežično Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa Sklopljen: 155,2 x 76,3 x 10,8 mm / 258 g

Rasklopljen: 155,2 x 150,4 x 5,2 mm / 258 g Operacijski sustav Android 16 Datum predstavljanja 20. kolovoza 2025.

S prošlogodišnjim Pixel 9 Pro Foldom, Google je ispravio neke krucijalne greške, a slični tretman sada dobiva i najnoviji Pixel 10 Pro Fold koji donosi veći vanjski zaslon i nešto veći kapacitet baterije. Cijena mu je, doduše, i dalje podosta visoka, ali je u skladu s Galaxy Z Foldom 7 koji je Pixel Foldu glavni konkurent.

S vanjske strane Pixel 10 Pro Folda smjestio se 6,4-inčni LTPO OLED zaslon rezolucije 1.080 x 2.364 od 120 Hz i vršne svjetline 3.000 nita, dok se s unutarnje strane nalazi 8-inčni LTPO OLED zaslon iste vršne svjetline i frekvencije osvježavanja. Kako to i inače biva sa sklopivim mobitelima, unutarnji zaslon poprilično je mekan i lako se može ogrebati, dok je vanjski zaštićen Corningovim Gorilla Glass Victusom 2.

Kao što je slučaj i s ostalim modelima iz serije Pixel 10, pogoni ga 3-nanometarski Tensor G5 SoC kojeg je proizveo TSMC, uparen s 16 GB LPDDR5X RAM-a te 256, 512 GB ili 1 TB UFS 4.0 pohrane. Podsjetimo kako je riječ o prvom Tensoru koji je proizveden izvan Samsungovih pogona, a koji bi zbog toga trebao imati značajno bolje performanse i energetsku učinkovitost.

Na stražnjoj strani Pixela 10 Pro Folda našle su se tri kamere, glavna od 48 MP, ultraširoka od 10,5 MP s kutom snimanja od 127° te 10,8-megapikselna telefoto kamera s 5x optičkim zumom. Na svakom zaslonu nalazi se i jedna prednja kamera, a svaka ima senzor od 10 MP, što je i više nego dosta za sve potrebe videopoziva i selfija.

Dok je Pixel 9 Pro Fold imao bateriju od 4.650 mAh, Pixel 10 Pro Fold ima bateriju kapaciteta 5.015 mAh s podrškom za 30-vatno žično i 15-vatno Qi2 bežično punjenje. Za mobitel ovog cjenovnog ranga to nisu neke specijalne brojke, ali je i dalje bolje od Samsungovog Galaxy Z Folda 7 koji ima bateriju od skromnih 4.400 mAh. Iz Googlea nisu ništa rekli o procijenjenoj autonomiji, ali zato navode da se mobitel do 50 posto napuni za 30 minuta.

Od ostalih značajki, istaknimo da Pixel 10 Pro Fold ima IP68 certifikat otpornosti na prašinu i vodu, bočni čitač otiska prsta integriran u tipku za uključivanje, stereo zvučnike, tri mikrofona te podršku za Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB i dual SIM (jedan fizički + jedan eSIM). Stiže iz kutije s Androidom 16 te će primati sedam godina velikih nadogradnji i sigurnosnih zakrpi.

Može se kupiti u sivoj i zelenoj boji, a početna cijena mu je 1.899 eura za model s 256 GB, isto kao i kod prethodnika. Verzija od 512 GB koštat će 2.029 eura, dok će najskuplji u liniji, model od 1 TB, biti 2.289 eura.