Pixel 10 Pro XL izdržao test savijanja bez većih oštećenja

Iako proizvođači kite svoje flagshipe s titanom i nehrđajućim čelikom za veću izdržljivost, Pixel 10 Pro XL je izdržao test savijanja iako koristi aluminijski okvir

Googleov najnoviji flagship, Pixel 10 Pro XL, našao se na radnom stolu Zacka s kanala JerryRigEverything, što znači da je na redu rigorozno testiranje puno grebanja, svijanja i kuckanja.

Kako modeli iz serije Pixel 10 podržavaju Qi2 standard bežičnog punjenja i imaju magnete ugrađene u stražnju stranu, Zack je prvo provjerio kako to izgleda koristeći film za prikaz magnetskog polja. Vidljivo je da su magneti raspoređeni u obliku velikog kruga za pričvršćivanje dodatne opreme te da se ispod njih nalazi još jedan magnet za poravnanje. Slično kao i kod iPhonea.

Sad, što se tiče izdržljivosti, prednja i stražnja strana mobitela zaštićene su Corningovim Gorilla Glass Victusom 2, što u praksi znači da Pixel 10 Pro XL pokazuje ogrebotine na razini 6 Mohsove ljestvice tvrdoće, dok se dublji tragovi primjećuju na razini 7. Takve rezultate gotovo uvijek imaju i drugi ovogodišnji flagshipovi.

Dok drugi proizvođači za okvire svojih najskupljih modela koriste nehrđajući čelik ili titan, Google se kod Pixela 10 Pro XL odlučio za aluminij koji je u osnovi manje tvrd i čvrst. No, zbog pametnog dizajna, novi Pixel preživio je veliki test savijanja bez većih oštećenja, čime je dokazao svoju izdržljivost.

Cijeli test pogledajte u nastavku.