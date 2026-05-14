HONOR 600 Pro - Tik do najvećih

Honor 600 Pro donosi trostruku leću s 200 MP glavnom kamerom i 3,5-kratnim teleobjektivom, snažnu bateriju od 6.400 mAh te Snapdragon 8 Elite u kućištu koje je, namjerno ili ne, odnekud poznato…

Specifikacije testiranog uređaja Ekran: 6,57″, AMOLED, 1.264 × 2.728 px, 120 Hz, 8.000 nita Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) Memorija: 12 GB RAM / 512 GB Kamere: 200 MP (OIS) + 50 MP 3,5x telefoto + 12 MP ultrawide; selfie 50 MP Baterija: 6.400 mAh (Europa), 80 W žično, 50 W bežično Dimenzije i masa: 156,0 × 74,7 × 7,8 mm, 200 g

Honor je s modelom 600 Pro postavio tri stupa na kojima gradi svoju ponudu za 2026. godinu: visoka rezolucija kamere uz teleobjektiv koji serija dosad nije imala, baterija s kapacitetom koji spada u sam vrh tržišta i Snapdragon 8 Elite čipset koji jamči dugoročnu brzinu. Rezultat je uređaj koji se pozicionira između srednje klase i prave flagship linije, ali po cijeni od oko 800 eura u europskim trgovinama – što ga stavlja u neposredan sukob s modelima poput Samsunga Galaxy S26 i OnePlusa 15.

Dizajn je tema za sebe. Honor nije skrivao inspiraciju: ravni rubovi, „ošišani“ kutovi, izdužena kamera grupirana u kvadratni blok i narančasta varijanta koja nosi gotovo identičan potpis kao iPhone 17 Pro u boji Natural Titanium. Postoje kupci kojima to ne smeta, a ima i onih kojima ide na živce. Izvan te estetske rasprave stoji činjenica da je kućište dobro napravljeno i da donosi certifikacije IP68, IP69 i IP69K, što je kombinacija koja se rijetko viđa čak i na skupljim telefonima.

Forma i sjaj

Honor 600 Pro mjeri 156,0 × 74,7 × 7,8 milimetara i teži 200 grama. Za telefon s baterijom te veličine i ekranom od 6,57 inča to je pristojna vitkoća – nije rekordno tanak, ali ni pretežak za džep. Okvir je od aluminija, a poleđina i prednja strana od stakla, što zajedno daje dojam solidne konstrukcije bez plastičnih kompromisa. Honor je porodici 600 dodijelio i SGS „pet zvjezica“ certifikaciju za otpornost na pad i pritisak, što znači nešto više od standardnih IP oznaka koje opisuju samo zaštitu od vode i prašine.

Ekran ima AMOLED panel dijagonale 6,57 inča i razlučivosti 1.264 × 2.728 piksela, što rezultira gustoćom od 458 piksela po inču. Osvježavanje iznosi 120 Hz, a PWM takt radi na 3.840 Hz što je pohvalno s aspekta zaštite očiju. HDR Vivid podrška i pokrivenost boja unutar DCI-P3 prostora u svakom su slučaju dobre vijesti za sve koji ekran koriste za streaming sadržaja ili fotografiju. Obrubi su uski, prednja kamera smještena je u rupičastu izrezu na vrhu, a fingerprint čitač radi optički ispod ekrana.

Srce telefona je Qualcomm Snapdragon 8 Elite graviran na 3 nm procesu s dvije Oryon V2 Phoenix L jezgre na 4,47 GHz i šest Phoenix M jezgri na 3,53 GHz uz Adreno 830 grafiku. Isti čipset koriste Samsung Galaxy S25 Ultra i Honor Magic 7 Pro, što znači da ne govorimo o aktualnom voditelju benchmarka – ta titula pripada novijim Snapdragon 8 Elite Gen 5 uređajima. Ipak, razlika u svakodnevnom multitaskingu i gamingu praktički je nevidljiva golim okom. U kombinaciji s 12 GB RAM-a i 512 GB pohrane telefon funkcionira brzo i bez zastajkivanja, dok se pregrijavanje osjeća samo u produženim benchmark mjerenjima.

Baterija je u europskoj inačici dimenzionirana na 6.400 mAh, dok tržišta izvan Europe dobivaju 7.000 mAh. Žičano punjenje ide do 80 W, bežično do 50 W, a podržano je i reverzno žičano punjenje od 27 W. Punjač u kutiji u europskoj verziji izostaje zbog regulatornih pravila, ali priloženi USB-C kabel e-označen je za do 6 A, što je preduvjet za punu brzinu. Puni ciklus punjenja traje oko 50 minuta, a s tipičnom dnevnom upotrebom telefon bez problema prelazi dan i pol, a kod umjerenijih korisnika i dva dana.

Oko na leđima

Trostruki sustav kamera sastavljen je od 200-megapikselnog glavnog senzora veličine 1/1,4 inča s otvorom f/1,9 i optičkom stabilizacijom, 12-megapikselnog ultrawide objektiva kutnog raspona 112 stupnjeva s autofokusom i 50-megapikselnog telefoto objektiva s 3,5-kratnim optičkim zumom i otvorom f/2,8. Telefonska kamera s tim dosegom bliža je modelu 400 Pro nego pravim flagship sustavima poput Magic 8 Pro koji donosi šire zoom mogućnosti, ali za urbanu fotografiju i portrete 3,5-kratni zum dovoljan je i dobro dorađen. Noćni portreti pokazuju dobru kontrolu pozadinskog zamućenja, a detalji u sjeni drže se bolje nego u prethodnoj generaciji.

Dnevna fotografija s glavnom kamerom daje oštre snimke s dobrim dinamičkim rasponom. Visoka razlučivost znači da kadrovi podnose agresivno izrezivanje bez vidljivog gubitka detalja. Ultrawide kamera zahvaljujući autofokusu može poslužiti i za makro snimanje, a boja između tri objektiva u tipičnim uvjetima relativno je konzistentna. Videozapis seže do 4K, stabilizacija kombinira gyro-EIS i OIS, a prednja kamera od 50 MP s otvorom f/2,0 snima selfie materijal koji po kvaliteti stoji uz bok onome s poleđine. Slabija točka sustava je ultrawide kamera koja u niskom svjetlu gubi na oštrini brže od glavnog senzora.

Honor 600 Pro dolazi s MagicOS 10 sučeljem na Androidu 16. Sučelje nastavlja liniju iOS-inspiriranog dizajna s tekućim staklenim efektima, transparencijama i mekim zamagljivanjem. Notifikacijska kapsula Magic Capsule formalno je prethodila sličnim rješenjima na Android OS-u, a alat Magic Portal za dijeljenje sadržaja između aplikacija funkcionira intuitivno i brže nego alternativna rješenja.

Dinamičko prilagođavanje prečaca na temelju konteksta sadržaja jedna je od konkretnijih primjena AI-a u svakodnevnoj upotrebi, bez oslanjanja na generativne chatbotove kao primarne UI elemente. Podrška za softverska ažuriranja i sigurnosne zakrpe obećana je kroz šest godina, korak iza sedam godina koji Honor nudi za Magic liniju, ali iznad standarda koji mnogi konkurenti u ovoj cjenovnoj kategoriji nude.

Honor 600 Pro je telefon koji radi sve dobro i rijetko što odlično. Kamera je funkcionalna i svestrana, baterija je iznadprosječna, ekran se ne može prigovoriti, a Snapdragon 8 Elite nudi više nego dovoljno snage za sljedeće tri do četiri godine. Ono što može zasmetati jest dizajn koji ne krije uzore.

Kupcu koji ne robuje brendu i traži pouzdanog svakodnevnog suputnika s kamerom, ekranom i baterijom koji su na razini, Honor 600 Pro itekako opravdava svoju cijenu.