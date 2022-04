HONOR Magic4 Lite 5G dostupan je u Hrvatskoj

SPECIFIKACIJE Ekran 6,81" IPS LCD, 120Hz, 1080x2388 px, ~385 ppi Čip Qualcomm Snapdragon 695 5G RAM / Memorija 128GB / 8GB RAM (HONOR RAM Turbo 8GB+2GB) Stražnje kamere 48 MP, f/1.8, 26mm + 2 MP, f/2.4, (makro) + 2 MP, f/2.4, (dubinska) Povezivost 5G / Wi-Fi 802.11 / BLuetooh 5.1 Baterija Li-Po 4800 mAh (neizmjenjiva) Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB Type-C 2.0 Dimenzije i masa 166 x 75.8 x 8 mm; 189 g Operacijski sustav Android 11, Magic UI 4.2

HONOR je danas najavio globalnu dostupnost svojeg novog pametnog telefona HONOR Magic4 Lite, koji je opremljen s Google mobilnim servisima (GMS). Ovaj se model može pohvaliti s tehnologijom brzog punjenja 66W HONOR SuperCharge, tankim i uskim okvirima te time što je jedan od prvih pametnih telefona koje pokreće mobilna platforma Snapdragon 695 5G. Preproučena maloprodajna cijena HONOR Magic4 Lite pametnog telefona iznosi 2.399 kn, a od jučer je dostupan i na hrvatskom tržištu.

66W HONOR SuperCharge

S baterijama kapaciteta 4800 mAh , HONOR Magic4 Lite isporučuje do 16,8 sati pregledavanja društvenih mreža, 12,8 sati korištenja video aplikacija ili 25,6 sati poziva, sve s jednim punjenjem. Uređaj podržava tehnologiju 66W Wired HONOR SuperCharge, koja može napuniti uređaj od 0 do 50% u samo 15 minuta ili do 81% u samo 30 minuta.

HONOR Magic4 Lite dizajniran je s kompaktnom strukturom, koja je tanka samo 8,05 mm i mase tek 189 grama. Okviri na lijevoj i desnoj strani su 40% uži od većine pametnih telefona u istoj kategoriji te mjere samo 1,05 milimetara – što donosi omjer zaslona i tijela uređaja od 94%.

6,81-inčni zaslon na 120 Hz

Uređaj je opremljen i 6,81-inčnim HONOR FullView zaslonom, koji podržava visoku razlučivost od 2388x1080 piksela i 16,7 milijuna boja. Uz poboljšane performanse i glatke prikaze te iskustvo igranja, HONOR Magic4 Lite 5G podržava brzinu osvježavanja zaslona od 120 Hz.

Ovaj uređaj karakterizira simetrični dizajn kamere: trostruka je to kamera s glavnim čipom od 48 MP, a sadrži i bokeh kameru, makro kameru s 2M senzorima te LED bljeskalicu.

HONOR Magic4 Lite podržava snimanje videozapisa od 1080p, razlučivosti 1920x1080 piksela. Opremljen je i dual view snimanjem, omogućujući korisnicima istovremeno snimanje dvije različite perspektive pomoću prednje i stražnje kamere.

5G uz Snapdragon 695 5G

Honor Magic4 Lite 5G jedan je od prvih pametnih telefona u industriji koji pokreće mobilna platforma Snapdragon 695 5G. Napredni je to procesor od 6nm iza kojeg stoje Qualcomm Adreno GPU i Qualcomm Kryo 660 CPU.

HONOR RAM Turbo (8GB+2GB) tehnologija dio flash memorije premješta u RAM, što znači da se 8 GB RAM-a može povećati na 10 GB. Ova tehnologija proširuje RAM pohranu komprimiranjem pozadinskih aplikacija i sprječava ubijanje pozadinskih procesa kada korisnici mijenjaju aplikacije, osiguravajući korisnicima da mogu primiti videopoziv i napisati poruku, a aplikacije će i dalje raditi u pozadini.

Cijene i dostupnost

HONOR Magic4 Lite dostupan je u tri boje, nazvane Titanium Silver, Midnight Black i Ocean Blue U Hrvatskoj je u ponudi s preporučenom maloprodajnom cijenom od 2.399 kuna.