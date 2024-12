Huawei Mate X6 pokušat će zaprijetiti konkurenciji ultra tankim dizajnom i naprednim kamerama

SPECIFIKACIJE Ekran Vanjski: 6,45" LTPO OLED (1.080 x 2.372), do 120 Hz

Unutarnji: 7,93" LTPO OLED (2.440 x 2.240), do 120 Hz Čip Kirin 9020 (trenutno nepotvrđeno) RAM / Memorija 12 GB RAM / 512 GB Stražnje kamere 50 MP (f/1.4-f/4.0, 24mm, PDAF, OIS) + 40 MP ultraširoka (f/2.2, PDAF, 120˚ ) + 48 MP telefoto (f/3.0, 4X, PDAF, OIS)

+ Ultra Chroma senzor Prednja kamera Vanjska: 8 MP, f/2.4

Unutarnja: 8 MP, f/2.2 Povezivost GSM / HSPA / 5G / LTE / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5.2 Baterija 5.110 mAh (neizmjenjiva) / 66 W žično, 50 W bežično, 7 W reverzibilno bežično Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa Sklopljen: 156.6 x 73.8 x 9.9 mm / 239 g

Otklopljen: 156.6 x 144.1 x 4.6 mm / 239 g Operacijski sustav EMUI 15 Datum predstavljanja 12. prosinca

Prije nešto više od dva tjedna, Huawei je u Kini predstavio svoj sklopivi telefon Mate X6, a ove su ga srijede u Dubaiju ponovno prikazali i službeno doveli na globalno tržište. Ovaj mobitel, čije je kućište debelo svega 4,6 milimetara u otklopljenom te 9,9 milimetara u sklopljenom stanju, direktni je nasljednik prošlogodišnjeg Matea X5, koji nikada nije izašao u prodaju izvan Kine.

Unutar Matea X6 nalazi se sklopivi LTPO OLED zaslon od 7,93 inča gotovo kvadratnog omjera stranica s rezolucijom od 2.440 x 2.240 piksela. Zaslon ima varijabilnu frekvenciju osvježavanja od 1 do 120 Hz, s vršnom svjetlinom od 1.800 nita i prikazom više od milijardu boja, što i priliči ovakvom uređaju. Vanjski zaslon ima 6,45-inčni LTPO OLED panel Full HD rezolucije, frekvencija osvježavanja podudara se s glavnim zaslonom, a vršna svjetlina ide čak i više - do 2.500 nita.

Huaweijev novi sklopivi mobitel ima redizajniranu antenu, dvostruku satelitsku komunikaciju (samo za kineske satelite Beidou i Tiantong), trodimenzionalnu parnu komoru s tekućim hlađenjem, nekoliko grafitnih slojeva i drugu generaciju Kunlun Glass zaštite za vanjski zaslon. Huawei je također poboljšao šarku uređaja, koja je sada glatka i izdržljiva zahvaljujući čeliku koji se koristi u raketnim materijalima. Uređaj ima IPX8 certifikat za otpornost na vodu, a prema tvrdnjama kineskog proizvođača, vanjski se zaslon bez problema može koristiti i pod vodom.

Kao što je to nedavno postalo uobičajeno za Huawei, SoC nije naveden. Neslužbene informacije ukazuju na to da Mate X6 koristi Kirin 9020, isti SoC kakav se koristi i u mobitelima serije Mate 70 koja neće stići na globalno tržište. SoC ima 12-jezgreni CPU s 2 glavne jezgre do 2,5 GHz, 6 srednjih jezgri do 2,1 GHz i 4 energetski učinkovite jezgre do 1,6 GHz. Grafičku stranu pokreće GPU Maleoon 920, radnog takta 840 MHz. Mobitel će na globalnom tržištu stići u konfiguraciji s 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije.

Na stražnjoj strani Matea X6 nalaze se sustav kamera od četiri senzora. Tri od njih već smo vidjeli na drugim Huaweijevim mobitelima, ali to svakako nije loše. Glavni senzor od 50 MP s promjenjivim otvorom blende f/1.4-f/4.0 dolazi iz modela Pura 70 Pro+, na kojem se pokazao odličnim. Telefoto senzor od 48 MP s ekvivalentnom žarišnom duljinom od 90 mm i 4x optičkim zumom potječe iz modela Mate 60 Pro, dok je 40-megapikselni ultraširoki senzor s autofokusom posuđena s Pure 70 Ultra. Četvrti je Huaweijev Ultra Chroma senzor koji hvata 1,5 milijuna spektralnih kanala za bogatije i realističnije boje na fotografijama.

Softversku stranu pokriva EMUI 15, a sve to napaja silicij-ugljična baterija kapaciteta 5.110 mAh s podrškom za 66-vatno žično, 50-vatno bežično i 7-vatno reverzibilno bežično punjenje. Cijena modela s 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije iznosi 1.999 eura, a isporuke su zakazane za 6. siječnja.