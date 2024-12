Huawei Nova 13 i Nova 13 Pro stižu na globalno tržište s fokusom na selfije

Huaweijeva serija Nova oduvijek je bila rezervirana za poboljšanja u području prednje kamere, a ništa drugačije nije ni sada. Uz nadograđeni 60-megapikselni senzor, tu je nova značajka AI Best Expression koja pomaže da svaka osoba u fotografiji ima najbolji izraz lica

SPECIFIKACIJE Ekran Nova 13: 6,7" OLED (1084 x 2412, 120 Hz)

Nova 13 Pro: 6,76" LTPO OLED (1224 x 2776, do 120 Hz) Čip Kirin 8000 (trenutno nepotvrđeno) RAM / Memorija Nova 13: 12 / 256 GB

Nova 13 Pro: 12 / 512 GB Stražnje kamere Nova 13: 50 MP (f/1.9, PDAF) + 8 MP ultraširoka (f/2.2, AF, 112˚)

Nova 13 Pro: 50 MP (f/1.4-f/4.0, OIS, PDAF) + 12 MP telefoto (3x, f/2.4, PDAF, OIS) + 8 MP ultraširoka (f/2.2, AF, 112˚) Prednja kamera Nova 13: 60 MP ( f/2.4, 17mm, 100˚ )

Nova 13 Pro: 60 MP ( f/2.4, 17mm, 100˚) + 8 MP telefoto (2x, f/2.2, 52mm, AF) Povezivost GSM / HSPA / LTE / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.2 Baterija 5.000 mAh, 100 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa Nova 13: 161,4 x 75,3 x 6,98 mm / 195 g

Nova 13 Pro: 163,4 x 74,9 x 7,82 mm / 209 g Operacijski sustav EMUI 15 Datum predstavljanja 12. prosinca 2024.

Huawei je održao svoj veliki događaj u Dubaiju te je uz globalno predstavljanje sklopivog Matea X6 predstavio i seriju Nova 13 koju čine dva modela, obični i Pro. Oni koji su dobro upoznati s Huaweijevim mobitelima, zasigurno će znati da je serija Nova uvijek fokusirana na prednju kameru te kvalitetu selfija. Ništa drugačije nije ove godine.

Naime, Huawei Nova 13 može se pohvaliti 6,7-inčnim OLED zaslonom rezolucije 1.084 x 2.412, frekvencije osvježavanja od 120 Hz, brzinom uzorkovanja dodira od 300 Hz, PWM zatamnjenjem od 1.440 Hz i ugrađenim senzorom otiska prsta. Iako je riječ o mobitelu srednjeg ranga, rubovi oko zaslona poprilično su tanki, što u ruci zasigurno daje određeni premium osjećaj.

S druge strane, Nova 13 Pro ima nešto veći, 6,78-inčni OLED zaslon s LTPO tehnologijom koja omogućuje prilagođavanje frekvencije osvježavanja od 1 do 120 Hz, ovisno o sadržaju kojeg korisnik gleda. Rezolucija zaslona je također nešto veća, 1.224 x 2.776, kao i PWM zatamnjenje od 2.160 Hz. Mobitel također ima IP65 certifikat, što znači da može izdržati slučajne susrete s vodom, osobito uz značajku Splash Touch koja osigurava da zaslon u takvim „mokrim“ situacijama ostane funkcionalan.

Zanimljivo je da Huawei, kako na kineskom predstavljanju u listopadu, tako i na globalnom u prosincu, nije otkrio koji točno SoC pogoni njihove Nova 13 modele. Iz neslužbenih izvora se može doznati da se radi o Huaweijevom Kirinu 8000 uparenim na globalnom tržištu s 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije u običnoj verziji te 12 GB RAM-a i 512 GB prostora za pohranu u Pro inačici. Ako Nova 13 i Nova 13 Pro zaista koriste Kirin 8000, to bi značilo da Huawei u odnosu na prethodni model nije poboljšao SoC.

Što se tiče sustava kamera, Nova 13 Pro ima čak dvije telefoto kamere – jednu stražnju od 12 MP sa žarišnom duljinom od 69 mm i jednu prednju od 8 MP sa žarišnom duljinom od 52 mm. Ovo pruža dodatnu fleksibilnost prilikom snimanja portreta, što smo već imali priliku vidjeti na skupljim mobitelima. Glavna stražnja kamera od 50 MP ima podesiv otvor blende, od f/1.4 do f/4.0, što omogućuje bolje performanse u različitim uvjetima osvjetljenja, a opremljena je i optičkom stabilizacijom slike (OIS) za snimanje u tamnim uvjetima.

Standardni Huawei Nova 13 ima pak osnovniju stražnju kameru od 50 MP s fiksnim otvorom blende f/1.9 i bez OIS-a, uz koju se smjestila 8-megapikselna ultraširoka kamera koju dijeli s Pro inačicom. Oba modela imaju ultraširoke prednje kamere od 60 MP (17 mm, 100°) za grupne selfije, a kako bi cijelo iskustvo autoportretiranja bilo još bolje, tu je nova značajka AI Best Expression koja, prema Huaweiju, pomaže da svaka osoba unutar fotografije ima najbolji izraz lica.

Huawei Nova 13 i Nova 13 Pro opremljena su baterijama kapaciteta 5.000 mAh i podržavaju brzo punjenje od 100 W. Interna testiranja Huaweija pokazala su da je punjenje na Pro modelu nešto brže, stoga on do 50 posto dolazi za 9 minuta, dok običnoj verziji za to treba minuta više.

Huawei Nova 13 dolazi u crnoj, bijeloj i zelenoj verziji u konfiguraciji od 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije po cijeni od 549 eura. Nova 13 Pro nudi iste tri boje, ali ima i opciju s 512 GB memorije uz 12 GB RAM-a. Cijena za Pro model iznosi 699 eura.