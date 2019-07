iFixit tvrdi kako je zaštita smartphonea od prolijevanja tekućina beskorisna

Internetska stranica iFixit tvrdi kako današnje IP certifikacije koje u nekom obliku imaju svi mobilni uređaji srednje i visoke kategorije u većini slučajeva ne znače gotovo ništa što se tiče otpornosti samih telefona na tekućine.

Ova certifikacija ima donekle neko značenje jedino na početku životnog vijeka uređaja kada je on potpuno nov te još nije bio izložen nezgodama kao što je pad uređaja ili dugo izlaganje uređaja visokim temperaturama.

Tvrdnja iFixita bazira se na činjenici da proizvođači za spajanje dijelova pametnih telefona koriste ljepilo koje se s vremenom sasuši te mu značajno pada efikasnost posebice u kontaktu sa solju i klorom. Otpornost uređaja na tekućine značajno opada već krajem prve, odnosno u drugoj godini uporabe uređaja.

Glavni i odgovorni čovjek u iFixitu, Kyle Wiens, ide toliko daleko te izjavljuje kako IP certifikacija u modernim mobilnim uređajima zapravo vrijedi samo prvog dana kupnje uređaja, a poslije ne vrijede ništa.

Valja napomenuti da proizvođači kao što je Apple zabrtvljuju svoje mobilne uređaje pomoću silikona (još od iPhone 7 i iPhone 7 Plus modela), no i dalje nije garantirano da će sam uređaj preživjeti uranjanje u lavandin, bazen, ili more. Također, sama testiranja što se tiče IP certifikata odvijaju se u kontroliranim uvjetima uz uporabu destilirane vode.

Najčešći problem s vlagom, što se tiče mobilnih uređaja, je korozija koja najčešće dovodi do trajnog kvara uređaja.