iPhone SE (2020) ima 3 GB RAM-a, gigu više od svog prethodnika, ali i od iPhonea 8

Apple je jučer predstavio novog člana obitelji iPhone. Riječ je o njihovom trenutno najnovijem i najjeftinijem mobitelu iPhoneu SE (2020). Kao što se pretpostavljalo, a jučer i potvrdilo, novi iPhone SE nastao je kombinacijom hardvera i dizajna od već postojećih modela, iPhonea 8 od kojeg je posudio dizajn te iPhonea 11 od kojeg su posuđene pojedine komponente, poput A13 Bionic čipa.

No, par informacija o novom mobitelu Apple je prešutio. Tradicionalno no u jednom pisanom dokumentu nema govora o količini radne memorije koju ima novi iPhone. Razlog tomu je dobro poznat, ekipa iz Curpetina smatra kako taj podatak nije naročito bitan, jer po njima svaki iPhone ima onoliko RAM-a koliko mu treba za fluidan rad.

Stoga marketing ne temelje na tom podatku, za razliku od proizvođača Android telefona koji se međusobno natječu čiji će mobitel imati veću količinu RAM-a. Tako na tržištu danas imamo mobitele sa 12 GB i više GB RAM-a, a svi do jednog dolaze iz Androidovog tabora. Apple marketing više bazira na mogućnosti pogonskog čipa, kvaliteti kamera te na kvaliteti i mogućnostima operacijskog sustava (iOS).

Stoga ne čudi što Apple ni ovoga puta nije otkrio kako novi iPhone, iPhone SE (2020) ima 3 GB RAM-a. Neki bi rekli da je to premalo za 2020. godinu, no iPhone 8 koji je stigao u rujnu 2017. godine ima 2 GB RAM-a, te unatoč tomu uspješno vrti najnoviji iOS 13. Podsjetimo, kako Apple ni svoje flagship modele iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max nije nakrcao RAM-om, oni u odnosu na iPhone SE (2020) imaju tek jedan gigabajt RAM-a više, odnosno 4 GB. Dakle, RAM kod iOS-a nije presudna stavka kao kod Androida. Može se i sa manje.

Podatak kojeg je Apple jučer također prešutio, a kojeg su otkrili vanjski izvori jest kapacitet baterije iPhonea SE (2020). Iako na svojim službenim stranicama Apple novi SE model izravno uspoređuje s iPhoneom 11, baterija je očito preuzeta sa starijeg iPhone 8. Naime, kapacitet je joj 1.821 mAh, isto onoliko koliko ima i baterija iPhonea 8.

No unatoč tomu, Apple navodi kako bi iPhone SE (2020) s jednim punjenjem trebao bez problema izdržati proći kroz dan, pa i duže. Službeni podatci govore o 40 sati slušanja glazbe, 13 sati gledanja offline videa ili do 8 sati gledanja videa online. Zahvaljujući podršci za brzo punjenje od 18W bateriju će biti moguće unutar pola sata napuniti do 50% njezinog kapaciteta. Nažalost, brzi punjač od 18W prodaje se odvojeno.

Kako je iPhone SE (2020) predstavljen tako je sa Appleovih internetskih stranica nestao iPhone 8. Kad se malo bolje razmisli ovakav potez ima smisla, čemu nuditi tri godine star mobitel kad je novi model po svemu bolji od starog. Apple je tako svoju ponudu iPhonea sveo na iPhone 11 Pro (Max), iPhone 11, iPhone SE te iPhone XR modele.