LG razmišlja o izlasku s tržišta pametnih telefona

LG razmišlja o potpunom napuštanju tržišta pametnih telefona zbog gubitka od oko 4,5 milijardi dolara u posljednjih pet godina, prenosi The Korea Herald.

Izvršni je direktor tvrtke LG Electronics, Kwon Bong-seok, poslao dopis svojim zaposlenicima u kojem piše da će doći do velike promjene u radu na segmentu pametnih telefona.



- „Bez obzira na promjene u smjeru poslovanja pametnih telefona, zaposlenost će se zadržati, tako da nema potrebe za brigom“, rekao je Bong-seok. LG-jev dužnosnik u izjavi za The Korea Herald tvrdi da je vrijeme da LG donese najbolju moguću odluku jer je konkurencija na globalnom tržištu pametnih telefona sve veća.

„Tvrtka razmatra sve moguće mjere, uključujući prodaju, povlačenje i smanjenje poslovanja s pametnim telefonima“, rekao je dužnosnik LG-a. Iako je interni dopis potvrđen u LG-evoj izjavi za The Verge, LG-jev glasnogovornik poručuje da još ništa nije odlučeno.

LG je pokušao privući kupce novitetima kod svojih mobilnih uređaja, ponajviše ističući LG Velvet i LG Wing s rotirajućim zaslonom, no nije im uspjelo. Već su par puta pokazali svoj LG Rollable, odnosno uređaj kojemu je ekran po potrebi moguće „zarolati“ da se poveća ili smanji. Potvrđeno je da će izaći ove godine, no s novim planovima tvrtke, moguće je da će to biti zadnji mobitel kojeg ćemo vidjeti od LG-a.