Appleov streaming servis gubi više od milijardu dolara godišnje

Apple TV Plus gubi više od milijardu dolara godišnje unatoč tome što je 2024. godine dosegao 45 milijuna pretplatnika, doznaje The Information.

Naime, u nastojanju da smanje troškove, Apple je svoj početni budžet od 5 milijardi dolara za razvoj sadržaja smanjio za oko 500 milijuna. Usprkos nekim uspješnim naslovima, poput serije Severance, udio Apple TV-a u ukupnoj mjesečnoj gledanosti streaming servisa i dalje je ispod 1 posto. Za usporedbu, Netflix drži 8,2 posto.

Stručnjaci smatraju da je Apple TV Plus prvenstveno pokrenut kako bi dodatno zadržao korisnike unutar Appleovog ekosustava. Tu strategiju je u intervjuu za The Variety komentirao i suizvršni direktor Netflixa, Ted Sarandos, navodeći da ju ne razumije, ali kaže da su u Appleu stvarno pametni ljudi koji možda vide nešto što on ne vidi.

No, The Information navodi da i druge Appleove usluge imaju poteškoća. Apple Music usporava svoj rast, dok News Plus, Fitness Plus i Arcade imaju problema s malim brojem korisnika i slabom profitabilnosti. Pad je također zabilježen i u prodaju digitalnih knjiga, zbog čega je Apple prošle godine otpustio oko 100 zaposlenika iz tog odjela.