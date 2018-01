Meizu predstavio M6s - skener otiska prsta se preselio na bočnu stranu

Meizu je nakon raznih glasina vezano uz mobitel M6s istog konačno odlučio i službeno predstaviti javnosti. Većina specifikacija koje su putem glasina stigle do budućih kupaca potvrđena je, ali ima i poneko iznenađenje.

Za početak navedimo kako je M6s u skladu s trendovima dobio zaslon omjera stranica 18.9. Dijagonala zaslona je 5,7-inča, rezolucija 1.440 x 720 točaka, kontrast 1.000:1, a osvjetljenje 450 nita. Zaslon je od oštećenja zaštićen 2.5D staklom.

Meizu M6s pokreće Samsungov Exynos 7872 kojeg čine dvije Cortex-A73 jezgre brzine 2,0 GHz te četiri Cortex-A53 jezgre brzine 1,6 GHz. Grafički dio posla obavlja Mali-G71 MP3 grafika. Što se podatkovnog prostora tiče, Meizu je pripremio dva modela, od 32 GB i 64 GB. Oba modela imaju istu količinu radne memorije – 3 GB RAM-a.

Što se kamera tiče Meizu nije odlučio pratiti trendove pa tako M6s dolazi s klasičnom konfiguracijom kamera, sa svake strane uređaja - po jedna. Selfie kamera odlikuje se rezolucijom od 8 MP, a glavna (pozadinska) rezolucijom od 16 MP. Sa stražnje strane kućišta dodana je još samo jedna dual-tone bljeskalica (LED).

M6s obučen je u potpunosti u metalno kućište. Za ovaj model Meizu je pripremio i jedno iznenađenje. Karakteristična Home tipka koja se do sada na mobitelima ovog proizvođača nalazila s prednje strane uklonjena je. Razlog tomu je više nego očit – potreba za dodatnim prostorom zbog izduženijeg zaslona.

Fizičku Home tipku, Meizu je zamijenio softverskom – Super mBack tipkom koja i dalje podržava geste. S jednim kratkim dodirom aktivirat će se naredba – jedan korak unazad. S dužom zadrškom prsta vratit će nas na početni zaslon, a prelaskom prsta u lijevu ili desnu stranu – listat ćemo kroz popis aktivnih aplikacija. Jednim brzim potezom prema gore na zaslonu će se prikazati sve instalirane aplikacije.

Kako više nema fizičke Home tipke, nema ni skenera otiska prsta koji je zadnjih godina bio dio nje. No, dotični nije u potpunosti nestao, već se samo preselio na drugu lokaciju – u udubinu ispod Power tipke na desnoj strani kućišta. M6s energijom potrebnom za rad napaja se pomoću baterije kapaciteta 3.000 mAh. Baterija podržava tehnologiju brzog punjenja (USB Type-C). Unutar 15 minuta, baterija se može napuniti do 30%, a unutar pola sata do 52%.

Početak online prodaje najavljen je za 19. siječnja 2018. godine. M6s bit će dostupan u četiri različite boje – crnoj, srebrnoj, zlatnoj i plavoj. Cijena ovisno modelu iznositi će oko 126 eura za 32 GB model i oko 186 eura za 64 GB model.